Isa Pantoja rompe a llorar ante Ana Rosa Quintana: ¿Qué ha pasado realmente?

Isa Pantoja ha regresado a ‘El programa de Ana Rosa’ como colaboradora y se ha hundido en directo. ¿Por qué?

La guerra Pantoja

Hace casi tres meses, Kiko Rivera le declaró públicamente la guerra a su madre, Isabel Pantoja, acusándola de egoísta e incluso estafadora. Mientras, la hija pequeña de la tonadillera, Isa P., entró a concursar en el reality ‘La casa fuerte’ aunque desde el programa le informaron de todo lo que ocurría en su familia (para torturarla, principalmente).

Chabelita salió del reality, llamó a su madre peor no le cogió el teléfono. Acto seguido vendió una exclusiva en Lecturas.

El 26 de diciembre de 2020, Chabelita fue a ver a su madre a Cantora y tuvo que saltar la valla para poder hablar con ella.

Luego, Isa P. se juntó con su hermano y con su cuñada, Irene Rosales, reforzando así su relación mientras que su madre reniega de ellos.

Pantoja llora ante Ana Rosa Quintana

El 7 de enero de 2020, Isa Pantoja regresó al plató de Ana Rosa Quintana y se derrumbó al hablar de su guerra familiar y de cómo le ha afectado que su hijo Alberto no haya visto a su abuela en Navidad.

Isa confesó que, desde que se saltó la valla de Cantora para verla en persona, no puede hablar con su madre porque le manda mensajes pero ella no los recibe (no los ve como entregado). Desde ese momento, ya no han hablado más y así es como pasó la Nochevieja con su hermano, Kiko Rivera:

Estuvimos bien porque, ahora mismo, yo con Irene estoy muy bien y eso me gusta porque es una persona que ha ayudado mucho a mi hermano. Pero, los dos sentimos que nos faltaba alguien muy importante, que es nuestra madre”.

De esta declaración, destacó la buena relación que Isa tiene ahora con su hermano, con quien ha tenido tantas diferencias en el pasado. Parece que él ha entendido cómo se sentía Isa cuando se peleaba públicamente con Isabel Pantoja:

Estoy más unida a mi hermano, pero eso no significa que le aplauda lo que hace. Ha dicho muchas cosas que a mí, como madre, me dolería mucho que Albertito dijera de mí. Mi madre está deprimida por eso».

Precisamente, al hablar de su hijo, fue cuando la hija de la tonadillera se emocionó más.

Isabel Pantoja no ve a Albertito desde que antes de que ella entrara en ‘La Casa Fuerte 2’ y ella no quiere que los problemas que tienen su hermano y su madre le afecten a su hijo: