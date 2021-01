La venganza de ‘Sálvame’ contra Rafael Amargo: ¿Con qué famoso podría estar liado el bailarín?

La guerra entre Rafael Amargo y Telecinco ha llegado a puntos insospechados. El 7 de enero de 2021 estalló de la manera más inesperada.

El 1 de diciembre de 2020, Amargo fue detenido junto a otras tres personas por organización criminal, relacionada con tráfico de drogas. Fuentes policiales señalaron que en el marco de la misma operación, los agentes han arrestado a otras cuatro personas, entre ellas la pareja del coreógrafo.

Aunque estuvo detenido uno días, el bailarín salió de la cárcel para poder representar su obra en Madrid, ‘Yerma’.

La noticia fue todo un acontecimiento en los medios, sobre todo en Telecinco.

En ‘Sálvame’, por ejemplo, se despacharon a gusto contra Amargo, en especial María Patiño, quien dijo:

Yo he tenido problemas con él, yo sé la cara que tiene Rafael Amargo porque lo he vivido yo… muy temperamental, no permite que nadie le diga las verdades.

A partir de ese momento, Amargo le declaró la guerra a Patiño, llegando a rechazar ser entrevistado por ‘Socialité’, programa que presenta la periodista.

El lunes 4 de diciembre de 2020 pasó lo más surrealista.

Ese día, María Patiño no presentaba ‘Socialitè’ por estar de vacaciones. Em su lugar estaba Nuria Marín, por lo que Rafael Amargo decidió entrar en directo en el programa.

El bailarín aprovechó para atacar a Patiño de manera desproporcionada:

La respuesta de María Patiño no llegó hasta el 7 de enero de 2021 en ‘Sálvame’

Tras ver el vídeo de Amargo insultándola, Patiño dijo.

Me jorobó y llamé a mi director porque pidió que me quitaran el programa.

Pero la sorpresa llegó cuando el colaborador, Miguel Frigenti, dijo

Me cuentan que se ha encaprichado de Cristian Suescun. He escuchado mensajes de texto en los que Rafael Amargo tirándole los trastos a Cristian Suescun. Yo sé que Cristian ha pasado la noche en casa de Rafael Amargo. No sé si han tenido relaciones porque no estaba allí.