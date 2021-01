Iker Jiménez tira de la manta y destapa cómo Pedro Sánchez nos está poniendo en grave peligro

Iker Jiménez lo ha vuelto a hacer. Desde ‘Horizonte. Informe Covid’ nos ha advertido de lo que está por llegar en la pandemia y nos ha puesto los pelos de punta.

Iker Jiménez comenzó ‘Horizonte, Informe Covid’, el 7 de enero de 2021, repasando los últimos datos y gráficos sobre la evolución de la pandemia.

En el Reino Unido, en los últimos días, se han generado alrededor de 60.000 nuevos contagios por jornada debido a la nueva cepa ‘británica’ del virus.

Las fiestas de Navidad y la expansión de las nuevas cepas como la británica han generado una gran incertidumbre ante la inminente tercera ola.

El presentador se mostró estupefacto al conocer el número de vuelos que continúan llegando desde Reino Unido a nuestro país.

A mí esto me sorprendió muchísimo, yo pensaba que ya no llegaban aviones de Reino Unido o que eran en ocasiones muy excepcionales y que habría que poner en tela de juicio. Desde Reino unido llegan a España más de 400 vuelos. Yo entiendo que habrá Españoles… no sé aquí la importancia de ser español porque habrá que tener algún tipo de responsabilidad con lo que está pasando.

Yo todavía no me lo creo ¿Cómo es posible que sigan llegando está cantidad de vuelos con la incidencia que hay allí?.