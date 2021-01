Kiko Matamoros, Rafa Mora y Javier Tudela rozan la ilegalidad y la vergüenza ajena en el ‘Deluxe’

El domingo 10 de enero de 2020 se emitió el ‘Deluxe’ y fue algo tan vergonzoso que asusta.

‘Domingo Deluxe’ por culpa de Filomena

Mediaset y la productora La Fábrica de la Tele se han visto obligadas a cancelar la emisión de este fin de semana de uno de sus programas con más audiencia: ‘Sábado Deluxe’.

El temporal que provocó la borrasca Filomena en gran parte de España y especialmente en Madrid, también afectó a las parrillas televisivas.

Por ello, el sábado 9 de enero de 2020, en vez del habitual ‘sábado Deluxe’, se emitió un especial de ‘Viva la vida’.

Y es que los trabajadores del programa presentado por Emma García ya estaban ahí, mientras que muchos del ‘Deluxe’ no habían podido llegar a Telecinco.

El programa, en realidad, se gravó en dos tandas. Primero, a eso de las 8 de la tarde del domingo 11 de diciembre, algunas partes como la entrevista a Leticia Sabater.

Luego, ya en directo, la entrevista a Javier Tudela, hijo de Makoke- exmujer del colaborador del programa, Kiko Matamoros-.

Las dos partes estuvieron estupendamente ensambladas y casi no se notó el ‘truco’.

La agresividad de Kiko Matamoros contra el que fue su hijastro

La excusa de que Javier Tudela fuera al ‘Deluxe’ era que iba a ser padre pero, en realidad, el morbo estaba en ver un cara a cara entre el joven y el que fue , durante muchos años, el marido de su madre, Kiko Matamoros.

El espectáculo no decepcionó: fue bochornoso.

Tudela, como es natural, defiende a su madre y ambos viven de lo que también vive Matamoros, de vender su vida.

Javier, lleva un par de años insultando al que fue su padrastro sólo para ponerse al lado de su madre.

Matamoros, al principio, dijo:

Me da mucha pena, te lo digo honestamente. Le he visto ahí sentado y he empezado a acordarme de algunas cosas que ha dicho sobre mí que son muy desagradables, injustas y despreciables.

El colaborador justificó la actitud de Tudela da porque está defendiendo a su madre, pero ha criticado a Makoke porque le «permitió cosas a Javier que nunca se las tendría que haber permitido.

Pero, el buen rollo terminó cuando el invitado dijo:

Yo le aconsejé a mi madre que se separase de él porque me parecía una persona que no sabe tratar bien a la gente. En los últimos años Kiko no se portaba normal, estaba todo el día tirado en el sofá y no hacía nada, y no nos trataba bien ni a mi madre ni a mí

Kiko Matamoros intentó contestar peor no pudo. Tudela no paraba de interrumpirle. Entonces, el colaborador gritó::

¡¡¡Aprende a respetarme!!! Cuando me faltas al respeto también se lo faltas a tu hermana Llevas 20 años viviendo de la puta cara. No das un palo al agua, Eres un caradura. Yo era el que mantenía esa casa, lo mínimo que pudisteis hacer tu madre y tú era pedirme permiso ya que ahí lo pagaba todo yo, en lugar de eso tu madre me dijo que eras su hijo y que si no me parecía bien me fuese yo de la casa

Javier Tudela contestó que las palabras del colaborador eran completamente falsas y Kiko saltaba como un resorte echándole en cara su falta de gratitud:

Cuando un hombre te acoge como su hijo, pese a no ser tu padre y sin tener que hacerlo, lo mínimo que puedes hacer es ser agradecido. Tendría que haber dejado que tu madre y tú vivierais con los 800 euros de mierda que tu padre os pasaba de pensión

Kiko Matamoros y Javier Tudela se atacaron sin cesar, pero un tema que sacó de quicio especialmente al colaborador fue el de los famosos zapatos de Kiko que Javier Tudela tiró a la basura.

El hijo de Makoke explicó el motivo por el cual se deshizo de algo que era propiedad de Kiko:

Esos zapatos eran de piel de cocodrilo y no me parece bien que alguien público haga apología de llevar prendas con piel de animal.

Hasta tal punto ha llegado la bronca entre ambos y el duro cruce de acusaciones, que Kiko tuvo que parar y calmarse por el estado de nervios en el que se encontraba:

Kiko, cálmate, respira

Le pidió Antonio Rossi a su compañero.

Peor más vergonzosa fue la actitud de Rafa Mora, lacayo de Matamoros, que llegó a insultar “subnormal” a Tudela.

Qué espectáculo tan triste, tan insano, amoral y exitoso. Seguro que arrasa en audiencia.