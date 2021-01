María Patiño o Soraya Arnelas: ¿Cuál de las dos ha hecho más el ridículo durante la borrasca Filomena?

Media España afectada por la nieve y dos famosas en el punto de mira: La cantante Soraya Arnelas y la presentadora María Patiño. Ambas han protagonizado dos de los momentos más surrealistas de la semana.

La cantante no pudo contener las lágrimas al mostrar las consecuencias de la nevada en su nuevo hogar.

Fijaos cómo está por fuera la casa, he tenido que abrir un camino porque esto luego se convierte en hielo

Decía Soraya mientras enfocaba el patio de su casa, el cual estaba repleto de nieve excepto una pequeña zona en la que estaban descubiertos dos árboles.

Estos son los dos únicos que he podido salvar, me da muchísima pena. Una vez que se vaya la nieve, cada vez que los vea me voy a acordar mucho de lo que han pasado estos días.