El último batacazo histórico de Telecinco: se le está acabando el chollo a Vasile

Telecinco va de mal en peor. El 11 de 2021 se demostró con un batacazo en audiencia histórico.

Las series ‘Mujer’ e ‘Hija’ en Antrena3 están arrasando en prime-time. Ha sido, sobre todo en el caso de la primera, todo un acontecimiento televisivo.

Dos series turcas, relegadas estas, hasta ahora, a los canales temáticos, han dado la campanada en el horario de máxima audiencia.

Las series turcas, de hecho, son un filón para Nova (de Atresmedia) y para Divinity, (Mediaset) donde llegaron a hacerse muy populares.

Por todo ello, Telecinco quiso ‘copiar’ a Antena3 y el 11 de enero de 2021 programó ‘Love is in the air’ en el prime-time.

La serie, comedia romántica tirando a floja (por no decir aburridísima), se saldó en su primer capítulo con un paupérrimo 7,3% de cuota de pantalla.

Mientras, ‘Mujer’, en A3, barría con un 18.7% en A3.

Hay que aclarar una cosa. La marca ‘serie turca’ no es en sí algo bueno. Como en todas las industrias, hay productos que merecen la pena y otros no.

Lo que le ocurre a Mediaset es que ha ido comprando series turcas de verano, que son más bien comedias insulsas en comparación a las grandes apuestas de la temporada.

Ahí, en la compra de la lata (la serie tal cual) se les ha adelantado Atresmedia, eligiendo mucho mejor los productos turcos que adquieren. Eso es un hecho,

Pero es que, para colmo, Mediaset se ha saltado las normas de programación, y ha anunciado con pocas horas de margen, que este miércoles 12 de enero de 2021, volverá a emitir ‘Love is in the air’.

Conclusión, que, encima que no va hacer audiencia, Vasile tendrá que pagar una multa por violar (de nuevo) los acuerdos de competencia. Si es que no se puede hacer peor.

Pero en Mediaset respiran tranquilos. En breve van a estrenar la tercera temporada de ‘La isla de las tentaciones’ y, como siempre, va a arrasar.

El problema es que la agoten en menos de un mes y tengan que volver a tirar de ‘La casa fuerte’ (el peor reality que se ha hecho en años) ya que, de momento, ‘Gran Hermano’ sigue parado.