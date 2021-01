La reacción de Ana Rosa Quintana ante el desnudo de Anabel Pantoja que nadie se esperaba

La exigencia física en televisión es alarmante y el desnudo de Anabel Pantoja en ‘Sálvame’ lo ha puesto en evidencia.

El desnudo de Anabel

El 12 de enero de 2021, la sobrina de Anabel Pantoja se desnudó en directo para posar en la nieve que había inundado la ciudad de Madrid. Se lo pidieron sus jefes, los directores del programa, para que ‘imitase’ a otros famosos españoles que habían hecho lo mismo durante la nevada (Paco León, Cristina Pedroche, Tamara Gorro o Miguel Ángel Silvestre).

En cuanto salió Anabel desnuda en pantalla, desde el plató se escuchó cómo uno de sus compañeros se preguntaba si la colaboradora “estaba embarazada”.

Al día siguiente, el programa quiso hacer una trama con eso: ¿Quién se había vuelto a meter con el físico de Anabel Pantoja?

Resultó que había sido Canales Rivera pero Anabel, de nuevo, fue juzgada por su físico por parte de casi todos sus compañeros.

A Ana Rosa y la opinión sobre el desnudo de Anabel

El tema se puso sobre la mesa el viernes 15 de enero de 2021 en ‘El programa de Ana Rosa’ y Joaquín Prat fue el primero en pronunciarse sobre la pose en la nieve de la colaboradora de ‘Sálvame’:

Encuentro que Anabel Pantoja se presta a lo que le manda el programa, entra al juego de todo y si se quiere poner en pelotas en las palmeras de la entrada pues está muy bien.

Ana Rosa, tras escuchar a su compañero, comentó cuál era su opinión:

A mí me parece bien, pero no es una imagen favorecida porque es una niña guapísima y no sale favorecida.

El colaborador Miguel Ángel Nicolás, al escuchar a la presentadora, contestó:

Si no tuviera tanto peso o fuera más delgada nos parecería bien… porque la Pedroche nos parece maravilloso pero como es Anabel Pantoja no nos parece tanto. Para mí no es muy saludable pero me parece bien que se exponga.

Ana Rosa no pudo morderse la lengua y replicó al colaborador:

Mira, Miguel Ángel, no me vas a llevar por ese camino, te lo voy a decir, yo no me voy a meter con ninguna persona por el peso, y menos yo.

La cara del colaborador cambió y Ana Rosa explicó seriamente cuál es su postura ante la llamativa foto de Anabel Pantoja:

No digo que esté gorda, delgada, mediana o tal, digo que no está favorecida y que no es una imagen como la de Pedroche, que sale haciendo una postura de yoga.

El colaborador continuó insistiendo en el tema del peso y Ana Rosa zanjó el asunto: