Divorcio entre Bertín Osborne y Fabiola: razones de la separación y la absurda reacción de Susanna Griso

Una de las parejas, supuestamente, más estables d ela televisión se ha separado. Bertín Osborne y Fabiola Martínez ha puesto fin a su matrimonio. ¿Por qué? Ella dio la respuesta en ‘El programa de Ana Rosa’ el 18 de enero de 2021.

Bertín Osborne y Fabiola Martínez han puesto punto y final a su historia de amor. Así lo anunció Emma García el domingo 17 de enero de 2021 por la tarde en exclusiva en Viva la vida de Telecinco, programa con el que ha colaborado en diversas ocasiones el propio Bertín.

El matrimonio, que lleva más de dos décadas junto, ha luchado contra viento y marea por su relación, pero finalmente han tomado la decisión de tomar caminos separados.

La pareja elaboró un comunicado para explicar los motivos de la separación y dejar claro a la prensa que no existen terceras personas. Tras anunciar el distanciamiento, ambos hablan de cómo vivirán a partir de ahora y cómo tratarán con sus hijos.

Fabiola habló por primera vez después de que se hiciera oficial la ruptura, el 18 de noviembre de 2021 en ‘El programa de Ana Rosa’:

En cuanto a cómo se van a organizar para ver a los hijos, Fabiola es clara:

Todavía no hemos hablado de nada de cómo lo vamos a hacer, él vendrá a ver a los niños, esta sigue siendo su casa.

Darnos un tiempo lo hemos hecho varias veces. La diferencia ahora es que los niños ya lo saben. Carlitos lo ha asumido bastante bien y él se imaginaba que iba a pasar porque nos veía discutir.

Hacíamos vidas en la que no estábamos todo el tiempo, veíamos que el cariño era más fraternal, ¿para qué íbamos a continuar con eso

No hay terceras personas, él dice que no y yo le creo, pueden salir cosas pero estoy segura de que no es el caso.