Kiko Matamoros hace apología de las drogas y le pagan por ello: “Soy cocainómano desde los 15 años”

Que le quede clara una cosa a Telecinco: drogarse no es bueno. Que venga un señor como Kiko Matamoros a decir que lleva consumiendo cocaína desde los quince años y que no pasa nada, es una vergüenza que debería estar penalizada.

En ‘Sálvame’ y en el ‘Deluxe’ hemos visto cómo los famosos han vendido cualquier desgracias suya: Desde infidelidades, pobreza, muerte de un ser querido, enfermedades muy graves e incluso adicciones.

Hasta ahora, los que han salido en el plató asegurando que tenían un problema con las drogas (Belén Esteban, Sofía Cristo o Anabel Pantoja) lo han hecho desde el arrepentimiento, con la esperanza de poder curarse.

Lo que nunca hemos visto es a alguien que confiese que es adicto, que diga que no pasa nada, que lo tiene controlado y que va a seguir así y que encima le paguen por ello.

Nunca he tenido un problema grave con esta adicción

En mi vida no he tenido nunca un problema grave con esta adicción (…) Probé la cocaína a los quince años y desde entonces no he dejado de consumir