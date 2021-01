Iker Jiménez explota y machaca al ex colaborador que le puso a parir: «¡Hay que tener cuajo!»

No hay nadie mejor para enfrentar las polémicas que Iker Jiménez.

El presentador de ‘Cuatro Milenio’ e ‘Informe Covid’ ha respondido con contundencia al doctor Vicente Baos, un ex colaborador del programa de Cuatro que quiso desprestigiar la labor del periodista durante la pandemia.

Iker Jiménez perplejo por las mentiras de Sánchez

Vicente Baos, médico de familia, profesor de Patología Médica y Salud Pública y excolaborador de Cuarto Milenio, cargó duramente contra el programa en el que participaba intentando desmontar varias de las cosas que en él se estaban contando.

El conocido sanitario, gracias a la participación en los programas de Iker, aprovechó un vídeo que se estaba haciendo viral en el que el protagonista era otro tertuliano, Enrique de Vicente, que expone sus teorías sobre George Soros y Bill Gates.

Dijo su perfil personal de Twitter el médico excolaborador de Cuarto Milenio.

Además, acusó al programa de no emitir una parte importante de su intervención:

En la grabación de un programa de los que fui, Don Enrique me acusó de promocionar medicamentos venenosos porque había escrito el libro Sin Receta. No emitieron esa parte. El personaje que define el programa»

Por eso, sentenció:

Después de sus críticas, Baos quiso hacer públicos mensajes de acoso contra su persona.

El 18 de enero de 2021, en su canal Milenio Live , Iker habló de cómo muchos expertos con los que él ha trabajado han ido cambiando de opinión durante los últimos meses de la pandemia del coronavirus.

Iker, que fue el primero en advertir de lo que se nos venía encima, ha respondido directamente al doctor Baos:

Algunos encima se atreven a darte un palo y dices ¿éste? El doctor Baos por ejemplo. Vino tres veces a Cuarto Milenio. Yo no me había enterado de mucho pero es que dice ‘es que Iker y su equipo dicen estupideces’. Digo, hombre, doctor Baos, sinceramente, con todo mi respeto, pero usted decir que las mascarillas eran contraproducentes, casi decir que peligrosas para el uso, para el virus, me parece que es una estupidez mucho más grande, decir eso a principios de febrero y finales de enero, con lo que estábamos pasando respecto a lo que decíamos nosotros.

¿Y cuántos han dicho esas cosas y tienen los santos bemoles de meterse con nosotros que lo único que hemos hecho es contar con expertos? Pero, claro, no gusta. Así que, amigo, váyase usted a dar una vuelta. Que lo diga un doctor… hay que tener cuajo.

Me parece muy bien a mí que me den palos, pero yo no he tenido esos bandazos