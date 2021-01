Kiko Matamoros vuelve a hacer explotar ‘Sálvame’: “Con Makoke, si no había drogas, no había sexo”

El martes 19 de enero de 2021, Kiko Matamoros volvió a hablar de su adicción a la cocaína en ‘Sálvame’ y complicó aún más las cosas. Lo que dijo fue tremendo.

El domingo 17 de enero, Matamoros dijo en ‘Domingo Deluxe’ que lleva tomando cocaína desde los 15 años y que la época en la que más ha consumido fue durante su matrimonio con Makoke.

Como Kiko fue acusado de hacer apología de la drogadicción y Makoke (al parecer) le ha llamado de todo, el colaborador quiso volver a sacar el tema el martes 19 de enero de 2021.

Para empezar, tanto Kiko como el propio programa quisieron lavarse las manos y aclarar que no querían jugar con un tema tan duro como las drogas:

Pero lo fuerte llegó cuando Jorge Javier le preguntó si las drogas habían afectado a su relación con Makoke y Matamoros contestó:

Si no había droga, no había sexo. Y luego, después, sentí rechazo por todo esto.

Pero lo más grave es que Matamoros insinuó que Makoke podría haber llevado a su hija Ana por ese ‘mal camino’.

En ‘Sálvame’ y en el ‘Deluxe’ hemos visto cómo los famosos han vendido cualquier desgracias suya: Desde infidelidades, pobreza, muerte de un ser querido, enfermedades muy graves e incluso adicciones.

Hasta ahora, los que han salido en el plató asegurando que tenían un problema con las drogas (Belén Esteban, Sofía Cristo o Anabel Pantoja) lo han hecho desde el arrepentimiento, con la esperanza de poder curarse.

Lo que nunca hemos visto es a alguien que confiese que es adicto, que diga que no pasa nada, que lo tiene controlado y que va a seguir así y que encima le paguen por ello.

Nunca he tenido un problema grave con esta adicción

En mi vida no he tenido nunca un problema grave con esta adicción (…) Probé la cocaína a los quince años y desde entonces no he dejado de consumir