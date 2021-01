Estalla la tensión en ‘Sálvame’: Anabel Pantoja se pone violenta contra una tía suya tras llamarla “borracha”

Anabel Pantoja no será muy buena colaboradora en ‘Sálvame’ pero el espectáculo que ofreció el 21 de enero de 2021 fue impagable y estremecedor. Y todo por Magdalena, una tía abuela suya.

Magdalena, una hermana de Doña Carmen, madre de Isabel Pantoja, acudió hace semanas a ‘Sálvame’ para decir que su sobrina no le deja ver a su hermana.

Esta señora, de la que nadie sabía nada (se supone que es hermana por parte de padre peor que nunca ha tenido mucha relación con los Pantoja) ha sido una más de las que han subido al carro de la nueva guerra entre Isabel Pantoja y su hijo Kiko rivera (que es de lo único de lo que se habla en Telecinco)

El 21 de enero de 2021, Magdalena volvió a acudir a ‘Sálvame’ y su objetivo, esta vez era atacar a su sobrina nieta, Anabel Pantoja (protagonista del programa en las últimas semanas por sus múltiples polémicas).

La tal Magdalena dijo que con el único Pantoja con el que se habla es con Bernardo, hermano de Isabel y padre de Anabel.

Según la invitada, Bernardo lleva años sin poder subir y bajar por el ascensor de su casa puesto que no ha pagado su parte de la derrama de la comunidad de vecinos. Hay que recordar que Bernardo tiene una pierna amputada.

Magdalena dijo que no entiende por qué Anabel no paga la deuda de su padre y permita que pueda utilizar el ascensor.

Mientras, en una sala VIP, Anabel se contenía. Dijo que no tenía por qué contestar a esta mujer a la que no ha conocido nunca y que no iba a hablar de su padre.

Pero Magdalena insistía (para eso cobraba) y empezaron los gritos entre Anabel y su tía abuela.

Todo estalló cuando Magdalena le recriminó a Anabel:

A tú padre le avergüenzan las borracheras tuyas

En alusión a los polémicos vídeos de Instagram en los que Pantoja ha aparecido supuestamente ebria.

En ese momento, Anabel se levantó de su silla, salió de la sala VIP , entró en el plató y amenazó e insultó a la invitada.

Luego, la colaboradora volvió a salir para hablar por teléfono y confirmó que su abuela, doña Ana, lleva 18 años sin hablarse con la tal Magdalena.

Y para colmo, Anabel sufrió un ataque de ansiedad en directo.