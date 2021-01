Iker Jiménez nos pone los pelos de punta: conspiración en la Casa Blanca y el negro futuro de la pandemia

Iker Jiménez ha vuelto con ‘Horizonte’ peor esta vez lo ha hecho en Cuatro y, además de la pandemia, ha tocado otros temas ‘aterradores’.

‘Horizonte: Informe Covid’ nació en Telecinco gracias al éxito que tuvo Iker Jiménez durante la cuarentena informando, como nadie, sobre la pandemia. De hecho, él fue el primero en advertir de lo que estaba por llegar.

El programa, dedicado completamente al análisis del coronavirus, ha pasado este 20 de enero de 2021, a Cuatro (donde Iker presenta, los domingos, ‘Cuarto Milenio’) y ha abierto su escaleta a otros temas.

Ese día, en su día como estreno como ‘Horizonte’, se analizaron, además de las nuevas cepas, vacunas y la tercera ola de la COVID-19, la investidura de Joe Biden como nuevo presidente de Estados Unidos , el misterioso ataque al Capitolio y las teorías del movimiento QAnon, una corriente favorable al presidente saliente Donald Trump.

El el primer bloque del programa, se hicieron diferentes conexiones con Washington para conocer la última hora del tenso clima político que se vive en Estados Unidos y contó con el análisis y las opiniones de Antonio Miguel Carmona, político, analista y profesor de Economía; Jano García, divulgador especializado en historia, política y economía y Guillermo Rocafort, escritor y profesor de Economía.

También estuvieron en la mesa de debate. Laura Cuesta, experta en nuevas tecnologías y Social Media y profesora en la Universidad Camilo José Cela de Madrid; los periodistas Pilar García de la Granja y Enrique de Vicente; el coronel Pedro Baños, especialista en geopolítica y estrategia, y el doctor José Miguel Gaona.

Casi todo se centró en QAnon, un conglomerado de grupos conspiranoicos que pretenden “destapar la verdad” de lo que está ocurriendo en el mundo, siempre desde una visión negacionistas.

QAnon sostiene que el presidente Trump está librando una guerra secreta contra pedófilos y medios que adoran a Satán.

Se analizó la investidura de Biden, celebrada ese mismo día, y la censura que Trump ha sufrido en redes sociales.

Al igual que en ‘Informe Covid’, los doctores Carballo y Camacho se sentaron en la mesa del especial de ‘Horizonte, y éste último habló de forma muy preocupante de la cepa británica del covid19.

El doctor ha hecho más de 70.000 PCR para analizar esta variante del virus y, si antes decía que era una cepa secundaria, ahora ya no está tan seguro.

Sin embargo, este no es el dato más inquietante que los tertulianos dieron en ‘Horizonte’.

El programa dio una última hora en cuanto a la cepa E 484 K, es decir, la variante que proviene de Sudáfrica, de la que aquí ya tenemos un posible caso, aún sin confirmar.

Si bien, las vacunas que ya se está inyectando toda la población española, sí sirven para la cepa británica, la comunidad científica tiene dudas de que sea efectiva para la sudafricana, y es algo que se va a estudiar en los próximos días.

Carballo volvió a decir que en España seguimos “sin rumbo y sin estrategia” contra la COVID.

Y lo peor es que, según los expertos, “el pico de contagios de la tercera ola llegará a finales de enero, y el de muertos a finales de febrero”

Además, el doctor Carballo dijo:

Vamos a ir a peor en las próximas semanas. Estamos con una positividad de las PCR por encima del 20% (de cada 5 personas testadas, 1 resulta infectada).

Hemos pedido el control, esto está in crescendo, venimos repitiendo los mismos errores desde marzo. Me sorprende que el Doctor Simón siga en su cargo, no ha dado ni una. Por mucho que aluda a la responsabilidad individual, debería tomar medidas contra lo que puede pasar: lo primero es cerrar Gibraltar y lo siguiente cerrar de manera seria los vuelos con Reino Unido y otros lugares originarios de nuevas cepas.