Guerra Pantoja: Kiko Rivera vuelve al ‘Deluxe’ para destrozar a su madre y pasa de víctima a villano

Kiko Rivera ha cruzado la línea roja. Ya no es la víctima de su madre. Al revés, se ha convertido (de cara a la galería) en un personaje ruin, rencoroso y sin piedad.

Telecinco está a punto de perder el liderazgo de las audiencias del mes de enero de 2021 frente a Antena3. Solución: Pagarle una presunta millonada a Kiko Rivera para que ponga a parir (otra vez) a su propia madre, Isabel Pantoja.

Kiko Rivera se sentó, el 24 de enero de 2021, en el ‘Deluxe’, justo cien días después de que se emitiera ‘Cantora: la herencia envenenada’, un especial de Telecinco en el que Paquirrín acudió para denunciar que su madre, supuestamente, le habría engañado en cuanto a la herencia de su padre, Paquirri.

Se iniciaba así una guerra histórica en el mundo de la prensa rosa española. Pantoja era destrozada por su ‘pequeño del alma’ y, mientras, la cantante guardaba silencio desde su casa aunque sí que ha hablado con algunos periodistas para criticar a su hijo.

Muchas, muchísimas horas de televisión después y dos exclusivas de Kiko en Lecturas, Rivera ha vuelto a la tele, esta vez, más agresivo que nunca.

El 24 de enero de 2021, Kiko ya no era el hijo estafado por una madre sino alguien rencoroso que quería cobrar y destrozar la imagen de su madre.

Primero, dijo algo surrealista: que a Cantora llegaban hordas de fans a las que Pantoja ponía a trabajar en la casa. Como si la finca fuera una plantación de esclavos.

Entre otros titulares, ‘Parriquín’ dijo:

Mi familia de Cantora es nefasta

Cuando yo me casé, mi madre me dijo que no vendría a la boda si no participaba (económicamente) de mi exclusiva.

Mamá eres ridícula. Tú y tu hermano. Sois ridículos.

Hubiera preferido tener otra vida para poder enterarme antes porque hoy podría ayudar a mi madre y que no esté como está. Ya no me vale lo de ¡mi pequeño dela lama!: Tengo que mirar por mí, no por mi madre porque está claro que mi madre no mira por mí.

La familia de mi mujer me ha hecho ver lo que significa la palabra familia.

Yo creo que soy educado. La educación se lleva dentro.