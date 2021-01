Isa Pantoja deja con el culo al aire a su hermano por su última (y salvaje) entrevista en el ‘Deluxe’

La entrevista que Kiko Rivera ofreció en ‘Domingo Deluxe’ el 24 de enero de 2020 fue violenta. Atacó a su madre de manera insólita y al día siguiente, su hermana, Isa Pantoja, le contestó sin pelos en la lengua en ‘El programa de Ana Rosa’

El 24 de enero de 2020, Kiko Rivera pasó de ser víctima de una madre egoísta y altanera (como él la define) a verdugo de su propia historia.

Con sus ataques (bien pagados), ‘Paquirrín’ demostró su falta de compostura y sus muchas ganas de sacar beneficio de la guerra que le ha enfrentado con Isabel Pantoja desde hace más de tres meses.

Entre muchas de las cosas que dijo el DJ, de lo más fuerte es cuando se refirió a su hermana Isa.

Según Kiko, a Chabelita siempre la han tratado mal en Cantora (sobre todo su tío Agustín) por ser adoptada, e incluso, dice, ha escuchado insultos xenófobos por parte de su tío y de su propia madre.

Rivera aseguró que su madre humillaba a su propia hija permitiendo que Agustín la insultase pero uno se pregunta: ¿Y Kiko tampoco decía nada?

En ningún momento, Rivera admitió su propia responsabilidad en las supuestas relaciones tóxicas que mantiene con su familia. Eso ya te hace sospechar.

Al día siguiente, en ‘El programa de Ana Rosa’, Isa Pantoja, al borde del llanto, habló de la entrevista de su hermano:

De dónde viene esto? No es normal todo lo que dice, ¿ahora se da cuenta mi hermano de todas las cosas que ha pasado por alto? Ayer vi a mi hermano con mucha fuerza y con un tono de burla que no me gustó.

Lo he pasado mal, solo vi hasta mi parte y lo quité. Ha sido súper duro por el tono de burla, no solo por lo que cuenta.

No son iguales, a mi hermano si le aplaudes con esto pues él se sube y cuenta más cosas. No sé quién le está asesorando a él.

Mi madre tiene mucho carácter, antes era diferente y ahora está encerrada en su casa. No sabe superar las cosas, no superó lo de Paco, no superó lo de la cárcel, se calla las cosas y esto es lo que pasa…

No puedo ponerme en la piel de ninguno porque yo no demandaría a mi madre y tampoco le haría eso a un hijo.

A mí me pone en una dura situación cuando me está dejando en ridículo, es una situación vergonzosa y dolorosa, sobre todo cuando yo no las sé.

Él no habló conmigo durante cuatro o cinco meses, yo no lo voy a hacer porque sé que él está mal y no voy a darle la espalda… pero realmente es muy doloroso para mí.

Nunca me he sentido inferior, porque cuando eres madre y te quedas embarazada de una noche y no lo buscas, parir es algo voluntario y adoptar a alguien es un acto de amor increíble, es un hijo deseado, siempre me he sentido igual y siempre me he sentido igual

Todo lo que tengo es gracias a mi madre y no le voy a pedir explicaciones.

«Llego a casa y no quiero tocar el tema, ni lo voy a hablar con mi madre. No la veo capaz y no la voy a cuestionar, sería incapaz de que le pasara algo por mi culpa y yo no he dudado en llamar a mi madre al pasar el mes porque la necesito.

«Cuando tenemos un conflicto, al mes llamo a mi madre y no hablamos del tema porque no tiene solución. Pero la llamo solo para decir qué tal, ir a Cantora, estar un día allí y llevar al niño, ella es feliz con eso pero yo también lo soy. Egoístamente nos engañamos así, pero yo vivo mucho más feliz y más tranquila

Cantora es la única casa del legado de Paco y la única que lo ha mantenido es mi madre. Si Paco levantara la cabeza no tenían campo para correr, nadie. Nadie lo ha hecho bien.

Con mi tío Agustín ni nos cruzamos la mirada, él hace su vida y yo la mía, como si no existiéramos.

Estuve 9 meses sin hablar con él cuando tenía solo 12 años, luego estuvimos hablando unos momentos y cuando tuve 16 y empecé con las polémicas de los novios cambió conmigo…