Carmen Borrego y la bajeza moral: su última exclusiva y la brutal respuesta de ‘Sálvame’

La portada del 27 de enero de 2021 de ‘Lecturas’ era surrealista. Parecía el cartel promocional de ‘Motivos personales’. Mila Ximénez y Carmen Borrego posaban serias, preocupadas, aterradas. Y es que, la segunda denuncia que está sufriendo amenazas de muerte.

Las enfermedades de su madre y de su hermana, un robo, acoso, operaciones estéticas con malos resultados, las rupturas sentimentales de su familia e incluso el coronavirus. Todo esto, y más, es lo que ha vendido Carmen Borrego como exclusivas.

La hija menor de María Teresa Campos come de vender sus desgracias. Lo peor es que luego sale en la tele (en ‘Viva la vida’) y se desdice, tira balones fuera y se hace la víctima.

Ese es el problema de las Campos ( con la madre a la cabeza) su incoherencia. Esa familia es famosa por su vida privada, que no vendan lo que no son.

Como no está bien de dinero (lo dice ella misma) el 27 de enero de 2021, Borrego volvió a ser portada de Lecturas, en esta ocasión, entrevistada por Mila Ximénez.

El titular es angustioso:

He recibido anónimos y amenazas de muerte.

Tras protagonizar, hace cuatro meses, una de las portadas más polémicas de Lecturas, en cuya entrevista habló de Rocío Flores y de la relación de esta con su madre, Rocío Carrasco, Carmen confiesa que ha vivido con miedo desde entonces.

He tenido que hacer una terapia con un psicólogo, me daba miedo salir la calle. No podía levantarme de la cama. Tenía miedo a ir a trabajar

Toqué fondo con la última entrevista. Tuve que dejar de ver ‘Sálvame’, me horrorizaba lo que pudieran decir-

He tenido que ir a la Guardia Civil por anónimos que me han dejado en el buzón de mi casa en persona, sin sello ni nada.

Una persona llegó a esperarme en la puerta de mi casa para insultarme. Me paraliza.