Histórica llamada de Julián Muñoz a ‘Sálvame’ que habla de Isabel Pantoja tras insultar a la prensa

La Agencia Tributaria vuelve a tener a Isabel Pantoja en el punto de mira y Julián Muñoz, su ex, sospecha que la investigación puede salpicarle. O no.

El caso Malaya encerró en la cárcel, por malversación de fondos públicos y blanqueo de dinero, a la cantante Isabel Pantoja y al que fue su pareja, el ex alcalde de Marbella , Julián Muñoz.

Y aunque Pantoja cumplió su pena, Muñoz sigue teniendo cuentas pendientes pero la situación se puede complicar para ambos

Hacienda está investigando las 10 últimas declaraciones de la renta de Isabel Pantoja después de las dos entrevistas de su hijo, Kiko Rivera, en Telecinco, que aseguró que las cuentas de su madre no son del todo limpias y que le debe varios millones de euros.

La Agencia Tributaria estaría investigando, además, la compraventa de una casa de la tonadillera, La Pera, pero podría no estar del todo clara. ¿Se ha llevado Pantoja el dinero a paraíso fiscales?

Isabel , dicen, quiere vender todo lo que tiene en España y hacer las Américas junto a su hermano pero el fisco la persigue.

Y es que, tal y como dijeron en ‘Sálvame’ el 28 de enero de 2021, los juzgados por el Caso Malaya “no devolvieron todo el dinero que se robó” por lo que habría, en paraísos fiscales, cuentas con dicho dinero.

Julián Muñoz ataca a los reporteros

Y todo esta investigación no sólo afectaría a Isabel Pantoja, también a su ex, Julián Muñoz, quien sigue viviendo en Marbella y hacía mucho tiempo que no aparecía públicamente.

El 28 de enero de 2021, ‘Sálvame’ arrancó el programa con un vídeo inquietante. En él se veía a Julián Muñoz haciendo la compra y al darse cuenta de que un paparazzi le estaba grabando, se enfrentó a él a gritos y haciendo gestos obscenos:

¡Tócame los cojones! ¡Tonto del culo’! ¡Chalao! Como me sigas te atropello

Julián interviene en ‘Sálvame’

Pero lo mejor estaba por llegar. La colaboradora de ‘Sálvame’, Chelo García Cortés, llamó en directo al ex Alcalde de Marbella y este decidió entrar por teléfono en el programa para explicarse.