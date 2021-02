¡Insólito!: Belén Esteban deja en ridículo a Kiko Rivera en su enésimo ataque a Isabel Pantoja

¿Cuánto le han tenido que pagar a Kiko rivera para que vaya dos semanas seguidas a ‘Domingo Deluxe’ para poner a parar a mi madre?

El 31 de febrero de 2012, Paquirrín regresó, muy gallito él, creyéndose en posesión de la verdad y curiosamente la única que le paró los pies fue Belén Esteban.

La guerra Pantoja: Así ha pasado Kiko Rivera de ser un héroe a un villano

Kiko Rivera se sentó, el 24 de enero de 2021, en el ‘Deluxe’, justo cien días después de que se emitiera ‘Cantora: la herencia envenenada’, un especial de Telecinco en el que Paquirrín acudió para denunciar que su madre, supuestamente, le habría engañado en cuanto a la herencia de su padre, Paquirri.

Se iniciaba así una guerra histórica en el mundo de la prensa rosa española. Pantoja era destrozada por su ‘pequeño del alma’ y, mientras, la cantante guardaba silencio desde su casa aunque sí que ha hablado con algunos periodistas para criticar a su hijo.

Muchas, muchísimas horas de televisión después y dos exclusivas de Kiko en Lecturas, Rivera regresó a la tele, esta vez, más agresivo que nunca.

La nueva aparición de Kiko Rivera en el ‘Deluxe’ y lo mal que ja quedado

El 31 de enero de 2021, Kiko Rivera regresó a ‘Domingo Deluxe’ para volver a atacar a su madre.

Primero, le han tenido que pagar una cantidad de dinero indecente por ir dos semanas seguidas. La razón es que Telecinco ha estado a punto de perder el liderazgo del mes de enero ante A3 y ha puesto toda la carne en el asador en las últimas semanas para seguir ganando.

Kiko, que cuando le aplauden se crece, volvió a dar el mismo discurso contra su madre y su tío Agustín y como pasó al semana anterior, ‘Paquirrín’, aunque tenga razón, está quedando muy mal en sus formas.

Dice que él no necesita de su madre para vivir, que no le debe nada. Error. Si está ahí, cobrando, es por su madre. Eso es innegable.

El problema de Paquirrín es que no tiene fin. Le aplauden, él se viene arriba, saca toda la ‘basura’ de su familia pero no se da cuenta de lo mal que está quedando. Ese chico se gana la vida por su apellido. Da igual que tenga razón o no.

Pero gracias a este exceso de confianza de Kiko, en ‘Sálvame’ han empezado ya a pararle los pies.

Ya no es el ser intocable que estaba dando una exclusiva inaudita. Ahora es un aprovechado que no admite responsabilidad alguna de sus actos: ¿Acaso él hizo algo cuando se metían con su hermana por ser peruana? ¿Si ha tenido problemas de dinero no es porque ha tenido adicciones reconocidas por él?

Belén Esteban se ‘carga’ a Kiko Rivera

Lo sorprendente del 31 de enero de 2021 es que, con todos los pelotas que estaban en el ‘Deluxe’ bailándole el agua a Kiko Rivera, fue Belén Esteban la que le puso las cosas claras al invitado.

Belén cree que Kiko no estaba siendo justo con su madre al contar según qué cosas (en el tema del dinero, le da toda la razón) y Kiko no dudó en responderle con ironía:

¿Le vamos a dar ahora el diploma a la madre del siglo? Estoy harto de que justifiques a mi madre

Kiko se enfadó con Belén y le echó en cara que defendiera tanto a su madre y cuando la colaboradora apuntó que madre e hijo “son iguales”, estalló la guerra entre ellos.

Kiko y Belén se enfrentaron en el plató y Belén quiso rematar su enfrentamiento recordándole a Kiko que una madre es una madre y que no debería hablar así de ella y le advirtió: