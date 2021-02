Kiko Rivera se acobarda y se la juega a Telecinco: esta es la verdad de lo que ha ocurrido

Tras volver a poner a parir a su madre el 31 de enero de 2021, en el ‘Deluxe’, Kiko Rivera ha decidido dar un paso atrás y no continuar con la guerra familiar. Pero sospechamos que hay un motivo oculto para todo esto.

La última entrevista de Kiko Rivera y su enfrentamiento con Belén Esteban

El 31 de enero de 2021, Kiko Rivera regresó a ‘Domingo Deluxe’ para volver a atacar a su madre. Lo hacía por segunda semana consecutiva y estaba más crecido que nunca.

Kiko, que cuando le aplauden se crece, volvió a dar el mismo discurso contra su madre y su tío Agustín y como pasó al semana anterior, ‘Paquirrín’, aunque tenga razón, está quedando muy mal en sus formas.

Lo sorprendente es que, con todos los pelotas que estaban en el ‘Deluxe’ bailándole el agua a Kiko Rivera, fue Belén Esteban la que le puso las cosas claras al invitado.

Belén cree que Kiko no estaba siendo justo con su madre al contar según qué cosas (en el tema del dinero, le da toda la razón) y Kiko no dudó en responderle con ironía:

¿Le vamos a dar ahora el diploma a la madre del siglo? Estoy harto de que justifiques a mi madre

Kiko se enfadó con Belén y le echó en cara que defendiera tanto a su madre y cuando la colaboradora apuntó que madre e hijo “son iguales”, estalló la guerra entre ellos.

Kiko y Belén se enfrentaron en el plató y Belén quiso rematar su enfrentamiento recordándole a Kiko que una madre es una madre y que no debería hablar así de ella y le advirtió:

Como yo, piensa mucha gente.

Kiko Rivera tira la toalla: ¿Por qué?

Al día siguiente, 1 de febrero de 2021, Kiko utilizó sus redes sociales para anunciar que no podía más, que esta guerra familiar le estaba pasando factura y que no iba a volver al ‘Deluxe’, de momento.

Y es que, el día anterior, Jorge Javier Vázquez dio por hecho que Paquirri regresaría a la semana siguiente para continuar con la entrevista.

Es decir, Paquirrín se la ha jugado a Telecinco pero realmente está tan mal como dice. No lo dudamos pero llama la atención que, en su mensaje, el DJ no para de recordar cómo Belén Esteban le puso en su sitio.

Teoría: Ha sido la primera vez que este chico ha sido cuestionado y no soporta las críticas. Por eso se retira, porque no aguanta no ser la estrella incuestionable. Igualito que su madre.