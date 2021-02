Pablo Motos da ‘plantón’ a Maluma en ‘El Hormiguero’: ¿Qué ha pasado? ¿Cómo está realmente el presentador??

Hecho histórico en la televisión. Por primera vez en 15 años, Pablo Motos no presentó ‘El Hormiguero’:¿Por qué?

Por primera vez en sus quince años de recorrido y sus más de 2.000 programas, ’El Hormiguero’ no contó con su alma mater, Pablo Motos, al frente.

Nuria Roca fue sustituyó a Motos ese 1 de febrero de 2021 y fue la encargada de explicar lo que había ocurrido con el presentador:

Pablo, desde su casa, en un vídeo que el formato publicó en redes sociales al comenzar la emisión.

Esta tarde una persona se ha hecho un test de antígenos y le han dicho que era positivo.

Le acaban de hacer una PCR porque el test de antígenos no estaba claro y la PCR le sale no concluyente. Yo me he hecho otra PCR que sale mañana y saldremos de dudas, pero igual todo ha sido una falsa alarma, que es lo que espero, y que mañana pueda estar con vosotros.