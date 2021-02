Las nominaciones a los Globos de Oro son ridículas: así ha afectado la pandemia a la industria

Los Globos de Oro siempre han sido un cachondeo pero este año mucho más. La mal llamada antesala de los Oscar ha demostrado, con sus nominaciones, que el 2020 ha sido un año débil y que han sido las plataformas las que se han llevado el gato al agua.

La pandemia lo ha cambiado todo

Comienza la temporada de premios de ficción en el año más raro que hemos vivido. Doce meses en los que los cines han estado cerrados muchos meses y en el que las cadenas y las plataformas han tenido que estrenar productos televisivos a cuenta gotas por no poder producir tanto como en años anteriores.

La pandemia mundial del coronavirus ha sido la guinda del pastel en cuanto a una de las grandes polémicas de Hollywood: Plataformas contra salas de cine tradicionales.

Son muchos los directores que se han quejado de que películas creadas por y para las plataformas digitales, tengan cabida dentro de los premios de cine.

Pues de pronto ha llevado un virus que ha cerrado las salas y que nos ha confinado. De hecho, películas destinadas a la pantalla grande han tenido que estrenarse en streaming. Se acabó el debate.

Las formas de consumir ficción audiovisual han cambiado.

En cuanto a las series, que han sido las grandes estrellas de la temporada, han pagado por escasez.

Al principio de la pandemia todo iba de maravilla. Se iban estrenando todas las producciones que ya se habían grabado el año anterior.

Pero la situación duró más de lo deseable y rodar lo que fuera, aunque era posible, era mucho más difícil. ¿Acaso nadie se ha dado cuenta que en Netflix, por ejemplo, en este febrero de 2021, va a estrenar poquísimas novedades ‘importantes’?

En cine no ha habido grandes taquillazos y se han retrasado muchísimos estrenos, por lo tanto, a la hora de premiar, hay que ajustarse a lo que hay, que no es mucho, sobre todo porque títulos que prometían, a priori- ‘Sol de medianoche’ o ‘Tenet’- han sido auténticos fracasos de crítica.

También ha sido el año de ‘Black Live Matter’ , de la censura histórica y de la corrección política.

Mujeres al poder

No deja de ser curioso que este año, por primera vez, en el apartado de mejor dirección de cine haya teres mujeres nominadas Emerald Fennell por ‘Una joven prometedora’, Chloé Zhao por ‘Nomadland’ y Regina King por ‘Una noche en Miami’.

Es un poco triste que se pueda interpretar que estas tres mujeres puedan optar a un premio justo el año en el que los grandes ‘señoros’ de Hollywood o han fallado o no han estrenado.

Las mujeres directoras, ni nadie, debería ser un segundo plato.

También es cierto que un servidor, de estas tres películas, ha visto ‘Una noche en Miami’ y es muy mediocre, sobre todo en dirección, pero ahí está el voto negro.

Nominaciones ridículas

Que una película como ‘The Prom’ (Neflix) esté nominada como mejor comedia o musical, por muy mona que sea, es un insulto.

Y lo mismo puedo decir de series como ‘Emily in Paris’, producto ñoño e insultante donde los haya.

Y bueno, ya no hablemos de series como Lovecraft Country o Ratched, sobre todo esta última. Por favor, si es de lo peor que ha hecho Ryan Murphy en su vida.

Y otra más. The Undoing como mejor miniserie. Qué vergüenza.

Nominaciones en el apartado de telecinción

Mejor serie de drama

The Crown

Lovecraft Country

The Mandalorian

Ozark

Ratched

Mejor serie de comedia

Emily en París

The Flight Attendant

The Great

Schitt’s Creek

Ted Lasso

Mejor miniserie

Normal People

Gambito de dama

Small Axe

The Undoing

Unorthodox

Mejor actriz de drama

Emma Corrin (The Crown)

Olivia Colman (The Crown)

Jodie Comer (Killing Eve)

Laura Linney (Ozark)

Sarah Paulson (Ratched)

Mejor actor de drama

Jason Bateman (Ozark)

Josh O’Connor (The Crown)

Bob Odenkirk (Better Call Saul)

Al Pacino (Hunters)

Matthew Rhys (Perry Mason)

Mejor actriz de comedia

Lily Collins (Emily en París)

Kaley Cuoco (The Flight Attendant)

Elle Fanning (The Great)

Jane Levy (Zoey’s Extraordinary Playlist)

Catherine O’Hara (Schitt’s Creek)

Mejor actor de comedia

Don Cheadle (Black Monday)

Nicholas Hoult (The Great)

Eugene Levy (Schitt’s Creek)

Jason Sudeikis (Ted Lasso)

Ramy Youssef (Ramy)

Mejor actriz de miniserie

Cate Blanchett (Mrs. America)

Daisy Edgar-Jones (Normal People)

Shira Haas (Unorthodox)

Nicole Kidman (The Undoing)

Anya Taylor-Joy (Gambito de dama)

Mejor actor de miniserie

Bryan Cranston (Your Honor)

Jeff Daniels (The Comedy Rule)

Hugh Grant (The Undoing)

Ethan Hawke (The Good Lord Bird)

Mark Ruffalo (I Know This Much is True)

Mejor actriz de reparto

Gillian Anderson (The Crown)

Helena Bonham Carter (The Crown)

Julia Garner (Ozark)

Annie Murphy (Schitt’s Creek)

Cynthia Nixon (Ratched)

Mejor actor de reparto

John Boyega (Small Axe)

Brendan Gleeson (The Comedy Rule)

Dan Levy (Schitt’s Creek)

Jim Parsons (Hollywood)

Donald Sutherland (The Undoing)

CINE

Mejor película: Drama

‘El padre’

‘Mank’

‘Nomadland’

‘Una joven prometedora’

‘El juicio de los 7 de Chicago’

Mejor película: Comedia o musical

‘Borat Subsequent Moviefilm’

‘Hamilton’

‘Palm Springs’

‘Music’

‘The Prom’

Mejor actriz: Drama

Andra Day por ‘Los Estados Unidos contra Billie Holiday’

Vanessa Kirby por ‘Fragmentos de una mujer’

Frances McDormand por ‘Nomadland’

Carey Mulligan por ‘Una joven prometedora’

Viola Davis por ‘La madre del blues’

Mejor actor: Drama

Riz Ahmed por ‘Sound of Metal’

Chadwick Boseman por ‘La madre del blues’

Anthony Hopkins por ‘El padre’

Gary Oldman por ‘Mank’

Tahar Rahim por ‘The Mauritanian’

Mejor actriz: Comedia o musical

Maria Bakalova por ‘Borat Subsequent Moviefilm’

Michelle Pfeiffer por ‘French Exit’

Anya Taylor-Joy por ‘Emma’

Kate Hudson por ‘Music’

Rosamund Pike por ‘I Care a Lot’

Mejor actor: Comedia o musical

Sacha Baron Cohen por ‘Borat Subsequent Moviefilm’

James Corden por ‘The Prom’

Lin-Manuel Miranda por ‘Hamilton’

Dev Patel por ‘La Increíble Historia de David Copperfield’

Andy Samberg por ‘Palm Springs’

Mejor actriz de reparto

Glenn Close por ‘Hillbilly, una elegía rural’

Olivia Colman por ‘El padre’

Jodie Foster por ‘The Mauritanian’

Amanda Seyfried por ‘Mank’

Helena Zengel por ‘Noticias del gran mundo’

Mejor actor de reparto

Sacha Baron Cohen por ‘El juicio de los 7 de Chicago’

Daniel Kaluuya por ‘Judas and the Black Messiah’

Jared Leto por ‘The Little Things’

Bill Murray por ‘On the Rocks’

Leslie Odom Jr por ‘Una noche en Miami’

Mejor dirección

Emerald Fennell por ‘Una joven prometedora’

David Fincher por ‘Mank’

Chloé Zhao por ‘Nomadland’

Regina King por ‘Una noche en Miami’

Aaron Sorkin por ‘El juicio de los 7 de Chicago’

Mejor guion

‘Una joven prometedora’

‘Mank’

‘El juicio de los 7 de Chicago’

‘El padre’

‘Nomadland’

Mejor película de animación

‘Los Croods: Una nueva era’

‘Onward’

‘Más allá de la luna’

‘Soul’

‘Wolfwalkers’

Mejor película extranjera

‘Druk (Another Round)’ (Dinamarca)

‘La llorona’ (Francia, Guatemala)

‘La vida por delante’ (Italia)

‘Minari. Historia de mi familia’ (EEUU)

‘Entre nosotras’ (Francia, EEUU)

Mejor banda sonora

‘Cielo de medianoche’

‘Tenet’

‘Noticias del gran mundo’

‘Mank’

‘Soul’

Mejor canción original

‘Fight for You’ de ‘Judas and the Black Messiah’

‘Hear My Voice’ de ‘El juicio de los 7 de Chicago’

‘Io Sì (Seen)’ de ‘La vida por delante’

‘Speak Now’ de ‘Una noche en Miami’

‘Tigress & Tweed’ de ‘Los Estados Unidos contra Billie Holiday’