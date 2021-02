Pablo Motos, Jorge Javier o Susanna Griso: ¿adivina quién tiene un sueldo de 4 millones de euros?

En televisión se puede ganar mucho dinero. Que se lo preguntan a estos presentadores y colaboradores.

La ley de la oferta y la demanda: ¿Por qué se cobra tanto en ciertas profesiones?

Ahora que el contrato de Messi con el Barça ha salido a la luz, son muchos los que se llevan las manos a la cabeza. ¿Cómo es posible que haya profesiones en las que se cobre tantísimo dinero? ¿Quizá sea porque sale rentable?

Llama la atención que el lunes 1 de febrero de 2021, en ‘Sálvame’ (Telecinco) se celebró un debate sobre los más de 500 millones por los que ha firmado Messi con el equipo catalán.

Mientras que colaboradores como Kiko Matamoros atacaba al futbolista argentino, acusándole de haber arruinado a su equipo, Jorge Javier Vázquez, el presentador, lo tenía muy claro:

Si a mí, Mediaset decide que me va a pagar 500 millones de euros, yo los acepto. Será porque se lo pueden permitir.

Tanto no, pero el presentador más prolífero de Telecinco no puede quejarse.

Los presentadores de nuestra TV que más cobran

Saber lo que cobran las caras más famosas de nuestra televisión no es fácil, por no decir imposible. Sus contratos son confidenciales y no se suelen airar este tipo de datos por miedo a dañar la imagen pública de los personajes (y están en todo su derecho).

Pero claro, el sueldo de los presentadores siempre ha dado morbo y son muchos los medios que se han aventurado a dar cifras.

Según un artículo del Bussines Insider, que recopila todas las especulaciones y filtraciones que ha habido sobre este tema en los últimos meses, hay seis ‘presentadores de oro’ en nuestra televisión.

Pablo Motos, que por cada año en El Hormiguero se lleva hasta 4 millones de euros. Su productora facturó en 2018 hasta 22,5 millones de euros, una cantidad nada desdeñable.

Ana Rosa Quintana, según la publicación, cobra un sueldo anual situado entre los 3 y los 4 millones de euros. Se supone, pues, que es la mejor pagada de Telecinco. Eso sí. Ella misma, en varias ruedas de presa, ha negado esa cantidad de dinero y ha insistido, como es lógico, que su contrato tiene una clausula de confidencialidad. Por lo que todo lo que se asegure sobre su sueldo son meras especulaciones.

Jorge Javier Vázquez, que lleva a casa cada año hasta 3 millones de euros, sin contar con sus negocios vinculados al teatro y a la publicidad.

Jesús Vázquez también se embolsa 3 millones de euros cada año dicen , por su contrato de cadena,, todo ello a pesar de que en Mediaset , últimamente, le tiene haciendo ‘Mujeres, Hombres y Viceversa’.

Jordi González, encargado de muchos debates de realities, suma 2,5 millones de euros cada año. Algo fascinante si tenemos en cuenta que lleva casi un año desaparecido y , de hecho, se ha rumoreado mucho sobre su posible marcha de Mediaset.

Susana Griso, la otra reina de las mañanas, gana 2 millones de euros al año en ‘Espejo público’ de Antena3.

Repetimos, ninguno de estos datos están confirmados.

Otros sueldos

Como ya publicó la revista Diez Minutos en noviembre de 2020, Josep Pedrerol, por ejemplo se estaría embolsando 9.000 euros por programa de ‘El Chiringuito’

Emma García y Paz Padilla alcanzan el millón de euros al año en Telecinco.

En laSexta, Cristina Pedroche y Wyoming son los dos fichajes más cotizados, mientras que Jordi Hurtado lo es en RTVE.

¿Cuánto cobran los colaboradores?

Esta es otra cuestión que genera mucho interés. Como también apuntó Diez Minutos en su momento, en ‘Sálvame’, Kiko Hernández y Kiko Matamoros podrían tener el caché más elevado, con 1.400 euros por programa; les siguen Belén Esteban y María Patiño (sin contar su sueldo como presentadora de Socialité) con 1.100; Lydia Lozano, con 900; Gustavo González, con 700 y Rafa Mora, con 600.

Los sueldos de los colaboradores de ‘Viva la vida’ son mucho más bajos que los de ‘Sálvame’. Las que más cobran son Terelu Campos y Carmen Borrego (500 euros por programa), mientras que otras como Isabel Rábago se embolsaría 250 euros.

Y, ¿cuánto ganan los colaboradores más famosos de La Sexta Noche? Eduardo Inda y Paco Marhuernda se embolsan 400 euros por aparición en el programa, tal y como recogen en el mencionado medio.

En Al rojo vivo, Natival Preciado o José Miguel Contreras podrían cobrar unos 300 euros por participación