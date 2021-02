Que tiemble Pablo Motos: Nuria Roca presenta ‘El Hormiguero’ mejor que él

La peor pesadilla de Pablo Motos se ha hecho realidad: es prescindible en ‘El Hormiguero’. De hecho, su sustituta, Nuria Roca, lo hace mejor que él.

El 1 de febrero de 2021, después de más de 2.000 programas, el programa de televisión líder en audiencia no contó con Pablo Motos como conductor

Nuria Roca fue quien sustituyó al presentador y quien explicó que Motos había tenido contacto con una persona que había dado positivo en coronavirus y que por eso se tenía que permanecer en cuarentena.

Motos, aún confinado, no pudo remediar aparecer en el programa a través de videollamada, él es así, y dijo:

Le acaban de hacer una PCR porque el test de antígenos no estaba claro y la PCR le sale no concluyente. Yo me he hecho otra PCR que sale mañana y saldremos de dudas, pero igual todo ha sido una falsa alarma, que es lo que espero, y que mañana pueda estar con vosotros.

El presentador enseñó a cámara un test de antígenos con resultado negativo, pero decidió esperar a someterse a una PCR para preservar la seguridad de su equipo. Precisamente, esa prueba arrojó otro resultado negativo a la mañana siguiente.

La persona con la que había estado en contacto Motos había dado negativo pero la PCR del presentador había dado positivo, por lo que el valenciano no pudo volver al plató el 2 de febrero de 2021.

Ya desde el 1 de febrero los usuarios de las redes sociales aplaudieron la labor de Nuria Roca frente a ‘El Hormiguero’ y entrevistando, nada más y nada menos, que a Maluma (aunque fue también por videollamada)

Pero al día siguiente, Roca volvió a demostrar logran profesional que es y cómo lleva años desaprovechada como colaboradora cuando deberían darle un programa propio.

Ese día, Nuria entrevistó a la mismísima Susanna Griso y, de verdad, fue un gusto ver una charla en la que el presentador (en este caso, presentadora) no intenta acaparar toda la atención.

Por supuesto, Motos estuvo presente durante la entrevista pero tanto Nuria como Griso llegaron a bromear sobre todos los test a los que se ha sometido el valenciano

Dijo Griso, a lo que, Roca añadió:

La presentadora de ‘Espejo Público’ bromeó al decir:

He estado a punto de no venir porque alguien de producción me ha dicho que hoy ibais a empezar a testar el PCR anal.

Fuera bromas, Griso habló de cómo le ha afectado la pandemia desde su posición como presentadora de ‘Espejo Público’:

A mi equipo me llama la resistente, porque es verdad, siento que ya formo parte un poco de la resistencia a todos los niveles. A mí ahora me afecta más allá de las consecuencias sanitarias. Todos tenemos personas cercanas que o bien lo han pasado muy mal y han estado ingresadas en UCI o directamente han fallecido. Y lo que me alarma de esta tercera ola es que cada son casos de personas más jóvenes. Luego están las consecuencias económicas, que son tremendas.

Creo que cuando tengamos vacunados a los mayores de 65 años algo nos vamos a poder relajar. No creo que podamos viajar, pero para abrir un poco la hostelería cuando tengamos a los más vulnerables vacunados sí.

Yo no tengo padres ni tengo personas mayores a mi cargo. A mis hermanos, que están en una franja de edad de más de 65 años con alguna patología, los tengo en Barcelona apenas les he visto. Tengo hijos pequeños, pero no he pensado nunca que ellos fuesen a ser un problema.

Prácticamente no tengo relación con nadie de mi equipo. Yo llego a la televisión y me maquillo y me peino sola; de ahí me voy a mi despacho, pero no me cruzo con nadie; entro en el plató, que es el único momento que tengo relación con gente; y cuando salgo tengo una reunión telemática.