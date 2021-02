Algo no encaja en la historia del guionista de ‘Élite’ detenido por presunto tráfico de drogas

Ha sido la noticia morbosa del 9 de febrero de 2021, pero no se entiende por qué.

Jaime Vaca , guionista de series como ‘Élite’ o ‘Los Serrano’ ha sido detenido por presunto tráfico de drogas. Pero hay cosas de esta historia que no encajan. Para empezar ¿por qué se ha hecho público?

¿Desde cuándo los guionistas en este país son personajes públicos? Últimamente algunos sí, los creadores y los pocos que se exponen pero la inmensa mayoría son desconocidos. Es un gremio que, de he hecho, siempre se ha sido más bien arrinconado ante los focos.

¿Quién sabía, antes del de 9 de febrero de 2021, quién es Jaime Vaca? Compañeros de la industria y periodistas especializados. Poco más. Y todas las entrevistas que ha hecho han sido estrictamente de promoción. Es decir, no es alguien para que, de repente, se convierta en Trendic Topic.

Pero claro, si un medio, en este caso ‘El Mundo’, titula con que un guionista de ‘Élite’ y ‘Los Serrano’ ha sido detenido por tráfico de drogas junto a una sauna gay, el morbo está servido.

Primero habrá que hablar de ‘presunto tráfico de drogas y segundo, no se entiende la repercusión y la inquina de la noticia.

Según el mencionado medio, Vaca, de 42 años, fue arrestado el pasado domingo en el madrileño barrio de Malasaña después de que los agentes encontraran sustancias como éxtasis o popper en una mochila que llevaba.

El escritor se encontraba cerca de una conocida sauna gay cuando la policía se acercó a pedirle la documentación a él y a un grupo de personas que no llevaban puesta la mascarilla. La actitud nerviosa de Vaca alertó a los agentes, que enseguida sospecharon que ocultaba algo.

No se sabe, de momento, qué es cierto y qué no, pero todo huele, primero, a ‘homofobia’ y a una inquina que tal vez sea personal. Que este señor sea de pronto noticia sin ser un personaje público, no se comprende.