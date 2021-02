La guerra entre Belén Esteban y ‘La Jose’ se recrudece: la reacción de Jesulín, demandas y mensajes secretos

¿Quién se acuerda ya de la guerra de Isabel Pantoja con su hijo? La batalla de moda es, ahora, la que mantienen María José Campanario y Belén Esteban.

El 6 de febrero de 2021, en ‘Sálvame’, se enteró de que María José Campanario-mujer de Jesulín de Ubrique, padre de Andrea, la hija de Belén Esteban- le había enviado varias indirectas en redes sociales.

La colaboradora volvió a advertir a Campanario que no volviese a hablar de ella pero la mujer de Jesulín, lejos de acobardarse, escribió, esa madrugada, una carta tremenda en la que insultaba y amenazaba como nunca a Esteban.

Esa carta, que se borró a las pocas horas, era oro puro para Telecinco, por eso, esa noche, le dedicaron una hora entera a la mal llamada ‘princesa del pueblo’ para que se explayara en ‘Sábado Deluxe’.

Fue allí, sin guion, sin preparación alguna, cuando Belén Esteban volvió a demostrar que es una bestia televisiva.

Cada frase que decía era un meme. Una sucesión de píldoras para el recuerdo trash de nuestra televisión.

Belén amenazó a la mujer de su ex de sacar a la luz algo que tenía guardado en su móvil y que podría destruir a los Janeiro.

Telecinco explotó la polémica durante los días siguientes: Así, se supo que Campanario no se arrepentía de nada y que el ‘secreto’ con el que amenazaba a Esteban era una supuesta relación con otro hombre mientras que ella (Belén) estaba con Jesulín.

Y así nació también ‘La Jose’, apodo con el que ahora Belén Esteban llama a Campanario.

El 9 de febrero de 2021, en ‘El programa de Ana Rosa’, la periodista Beatriz Cortázar aseguró haber podido hablar con «gente muy cercana a Jesús Janeiro Bazán».

En esas conversaciones, todos confesaron la misma reacción del torero ante la carta de Campanario:

Jesulín tenía un gran enfado porque él odia estas situaciones, pone frenos a estas situaciones, no quería abrir nuevos frentes y estaba muy disgustado

Paloma García-Pelayo aportó más detalles de cómo ha reaccionado el torero:

Hay muchas personas implicadas, me consta que Jesús Janeiro no sabía absolutamente nada, le pilla por sorpresa y le causa estupor porque esto no mejora y empeora las cosas.