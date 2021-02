Sale a la luz una conversación privada entre Belén Esteban y Joaquín Prat que ha puesto patas arriba Telecinco

Nuevo giro en la guerra entre la mal llamada ‘princesa del pueblo’, Belén Esteban, y María José Campanario.

El 6 de febrero de 2021, en ‘Sálvame’, se enteró de que María José Campanario-mujer de Jesulín de Ubrique, padre de Andrea, la hija de Belén Esteban- le había enviado varias indirectas en redes sociales.

La colaboradora volvió a advertir a Campanario que no volviese a hablar de ella pero la mujer de Jesulín, lejos de acobardarse, escribió, esa madrugada, una carta tremenda en la que insultaba y amenazaba como nunca a Esteban.

Esa carta, que se borró a las pocas horas, era oro puro para Telecinco, por eso, esa noche, le dedicaron una hora entera a la mal llamada ‘princesa del pueblo’ para que se explayara en ‘Sábado Deluxe’.

Belén amenazó a la mujer de su ex de sacar a la luz algo que tenía guardado en su móvil y que podría destruir a los Janeiro.

Telecinco explotó la polémica durante los días siguientes: Así, se supo que Campanario no se arrepentía de nada y que el ‘secreto’ con el que amenazaba a Esteban era una supuesta relación con otro hombre mientras que ella (Belén) estaba con Jesulín.

Y así nació también ‘La Jose’, apodo con el que ahora Belén Esteban llama a Campanario.

El 10 de febrero de 2021, Joaquín Prat, el presentador de ‘El programa de Ana Rosa’ desveló durante el directo haberse encontrado a Belén Esteban por los pasillos de Mediaset y haber tenido una sincera charla sobre lo sucedido con la mujer de Jesulín de Ubrique.

Obviamente no soy el médico de María José Campanario, pero yo ayer le decía a Belén Esteban, que me la encontré por los pasillos, que no sé si podemos colocar en el mismo plano a una y a otra