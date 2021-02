El barato y vulgar comentario de Jorge Javier Vázquez sobre el Hospital Zendal que ha hundido su imagen

Jorge Javier Vázquez ha vuelto a mear fuera del tiesto. Tiene tanto odio contra los que no piensan como él que es capaz de bromear hasta con los enfermos de una pandemia.

El 13 de febrero de 2021, el presentador se burló, en ‘Sábado Deluxe’, del hospital Enfermera Isabel Zendal, dedicado en exclusiva a albergar a los enfermos de Covid-1 en la Comunidad de Madrid.

Unos días antes, el equipo de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, arremetió contra los sanitarios del nuevo hospital, acusándolos de robar material del Zendal para boicotearlo.

Por ello, nada más comenzar el programa de ese sábado. Vázquez habló con su directora y le dijo:

Estoy muy orgulloso de pertenecer a una empresa en la que el equipo técnico no se lleva a casa cámaras, micrófonos, mobiliario de los platós…

Hoy he salido por Madrid y estaba lleno. Algo que es gracias a Ayudo, que nos deja salir. Además, me he encontrado por la calle a una persona con una pinta de izquierdas que te cagas que vendía cloroformo para fiestas ilegales que lo había mangado del Zendal.