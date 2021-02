La caída a los infiernos de Jorge Javier Vázquez: peloteo a Podemos y nuevos ataques gratuitos a Antena3

El des 13 y el 14 de febrero de 2021 fue un fin de semana polémico para Jorge Javier Vázquez.

El 13 de febrero de 2021,en Sábado Deluxe (Telecinco, Vázquez entrevistó a la cantante Massiel, con quien mantuvo un intercambio de pareceres políticos.

Voy a defender cada vez más al Gobierno, ¿sabes por qué? porque lo de enfrente me espanta y me aterra.

Dijo el presentador a lo que la cantante respondió:

Al Gobierno sí, yo he votado al Gobierno socialista, no a Podemos.

Massiel, con toda la sensatez del mundo, dijo:

Para su sorpresa y probablemente la de muchos, Jorge Javier contestó con esta frase:

Las palabras de Jorge Javier Vázquez sobre Iglesias han hecho que, durante la tarde de este domingo, la etiqueta #JorgeJavierMiserable.

En lo que no ha caído Jorge Javier Vázquez es que se define sólo por sus ‘enemigos’. Ese es el clima político que, desgraciadamente se vive en la actualidad. Pensar lo opuesto a lo que piensa el contrario. Da igual si lleva una razón lógica o no. Así nos va. Nos da miedo la autocrítica.

El 13 de febrero de 2021, el presentador se burló, en ‘Sábado Deluxe’, del hospital Enfermera Isabel Zendal, dedicado en exclusiva a albergar a los enfermos de Covid-1 en la Comunidad de Madrid.

Unos días antes, el equipo de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, arremetió contra los sanitarios del nuevo hospital, acusándolos de robar material del Zendal para boicotearlo.

Por ello, nada más comenzar el programa de ese sábado. Vázquez habló con su directora y le dijo:

Hoy he salido por Madrid y estaba lleno. Algo que es gracias a Ayudo, que nos deja salir. Además, me he encontrado por la calle a una persona con una pinta de izquierdas que te cagas que vendía cloroformo para fiestas ilegales que lo había mangado del Zendal.

Vázquez explicó que era una broma pero no paró.

De hecho, el presentador, haciendo alusión a los rumores de que en el Zendal se le da a los pacientes comida mohosa, dijo:

El domingo 114 de febrero de 2021 la diseñadora Agatha Ruiz de la Prada acudió a ‘Domingo Deñuxe’ para hablar de su vida y Jorge Javier Vázquez, al comienzo de la entrevista le dijo:

¿A qué venía ese comentario?

Es muy sencillo. Dos días antes vimos, en ‘El Desafío’ el concurso con famosos de A3, cómo Agatha Ruiz de la Prada se enfrentaba , de manera muy bestia con uno d elos miembros del jurado, Juan del Val.

La artista tuvo que recrear ‘Another Day of Sun’, el icónico plano secuencia de La La Land (2016). En él, Emma Stone se pasea entre los coches de un atasco mientras hace todo tipo de bailes y canta a un ritmo vertiginoso. En el reto, la diseñadora hizo playback.

Val fue implacable con la diseñadora y le dijo:

La exmujer de Pedrojota Ramírez , muy altiva ella, contestó:

Todo lo que ha pasado ha sido culpa mía por estar en ese programa y no haberme informado antes… ni siquiera sabía quién era el tal Juan del Val, que ahora parece que está de moda. Se envalentonó en mi valoración y se le fueron un poco los papeles. Me metió un bocinazo que no veas… yo creo que fue por la presencia de Pilar (Rubio). Me dijo que lo que había hecho era una puta mierda, que era un número infantil… Que sí, que estamos en televisión, pero no era necesario llegar a ese punto. Se puso muy tonto y estuvo muy mal, todo el mundo se quedó anonadado.