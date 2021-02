¿Felipe González, abuelo de Kiko Rivera? La gran locura de Isabel Pantoja que ha salido a la luz

Pensábamos que lo sabíamos todo de la familia Pantoja pero no. Para nada. El 14 de febrero de 2021, Kiko Rivera confesó algo más que sorprendente sobre su infancia: Su madre le contó, de niño, que Felipe González era su abuelo. ¿Por qué?

El 14 de febrero de 2021, Kiko Rivera, hijo de la cantante Isabel Pantoja, se entrenó en el universo de Twitch con En casa con Kiko, un programa de entrevistas a personajes populares que, después, se suben a YouTube.

El primer invitado fue el cantante y presentador de Telecinco, Bertín Osborne.

Ambos se pusieron a hablar de la pandemia y de política y Kiko hizo la siguiente confesión:

A lo que Bertín apuntó:

Y entonces, Rivera contó una anécdota de su infancia de lo más loca:

Esa mujer, la amiga de mi madre, me regaló un marco con la foto de Felipe González y yo tenía esa foto en la mesita de noche. Entonces, un día, me dio por preguntar a mi madre que quién era mi abuelo.

Entonces a mi madre le pillaría que no sabía donde meterse, sabiendo ella todo lo que sabe que yo no tenía ni idea y me he enterado ahora, miró al cuadro de Felipe González y me dijo: ‘este es tu abuelo.

Y yo dije: ‘¿Este es mi abuelo? Pues maravilla.

Un día, estábamos mi madre y yo en un aeropuerto y nos encontramos con Felipe González y fue corriendo detrás de él gritando: “¡abuelo, abuelo!. Mi madre dice que pasó una vergüenza tremenda, que le tuvo que explicar… Yo me llevé un chasco porque a mí me caía muy bien Felipe González