Irene Rosales llama a ‘Sálvame’ para destrozar la imagen de Anabel Pantoja: la ‘sobrinísima’ toca fondo

Anabel Pantoja cada vez está más sola. Su papel público en la guerra familiar entre su tía (Isabel Pantoja) y su primo (Kiko Rivera) ha puesto a la colaboradora de ’Sálvame’ en una situación imposible. Hasta Irene Rosales, mujer de ‘Paquirrín’, se ha hartado de la actitud pasivo agresiva de Anabel.

Aunque ya aburra, la guerra que Kiko Rivera le ha declarado a su madre, Isabel Pantoja, sigue siendo el tema estrella de Telecinco.

Y medio de toda esta polémica está Anabel Pantoja. La colaboradora de ‘Sálvame’ no quiere posicionarse ni al lado de su tía (Isabel Pantoja) ni al de su primo (Kiko Rivera), por ello, sus compañeros del programa no paran de atacar a la joven.

Anabel se está quedando sin argumentos y el 15 de febrero de 2021 volvió a tocar fondo.

Ese día se habló de las adicciones de Kiko Rivera. Cuando el DJ lo admitió, aseguró que su madre le había ayudado para su recuperación.

Pero cuando Rivera se volvió contra su madre, destapó que la tonadillera nunca le ayudó en su rehabilitación y que fue sólo su mujer, Irene Rosales, la que estuvo a su lado.

Ante toda esta información, Anabel Pantoja, en Sálvame’ negó que su tía supiera nada de las adicciones de Kiko hasta que Irene la alertó. Además, lanzaba una pregunta al aire: ¿Una madre querría eso para su hijo?

En esto, llamó Irene Rosales para abroncar – con mucha elegancia, eso sí- a Anabel Pantoja:

Es un tema que me duele bastante, porque el único momento en que mi suegra nos ayudó fue la semana que nos fuimos a ‘El Rocío”

Nadie más nos ha ayudado, mi marido, mis compradres y yo.

La madre de Kiko podría haber ayudado y lo digo porque me duele y porque a día de hoy seguimos sufriéndolo, esto no acaba de la noche a la mañana y quiero dejarlo claro.

Yo tenía una niña de tres meses, una niña de tres años y otro niño de seis años y a lo mejor, a consecuencia de tantas cosas, no estoy bien psicológicamente, porque he tenido que tirar de cosas que me correspondían, pero también correspondía a otras personas ayudar a Kiko.

Todo el mundo se ha puesto medallitas, la única que no se las ha puesto y que sigue acarreando con todo somos los amigos de Kiko y yo.