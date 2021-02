Carmen Borrego se despide para siempre de su dignidad: vuelve a ‘Sálvame’ como colaboradora

Cada vez es más difícil justificar a las Campos, en especial a Carmen Borrego. Ahora, tras ir de víctima durante años, va a volver a ‘Sálvame’ como colaboradora. Qué triste es ver a gente arrastrándose así en público.

Es increíble lo de Carmen Borrego. Lo de su familia en general. Llevan años, todos, vendiendo su vida en revistas y programas pero luego van de divas y se enfadan cuando les recuerdan que no son más que personajes del corazón.

María Teresa Campos, la matriarca, hace de la incongruencia su forma de ser. Va a cualquier programa para ser entrevistada y se enfada como una niña pequeña porque no le preguntan por su trabajo televisivo si no por la actualidad (a saber, sus escándalos sentimentales y familiares).

Pero la reina de doble moral es Carmen Borrego. La menor de las Campos lleva, desde que es personaje público (antes era directora de programas) vendiendo exclusivas en revistas para hablar de sus desgracias (operaciones, robos, coronavirus)‘echar mierda’ contra todos: tanto los colaboradores de ‘Sálvame’ como su propia familia.

Y todo porque Borrego no tiene un duro. Su colaboración en ‘Viva la vida’ no le da para mantenerse, por ello ha de hacer lo que sea.

Recordemos que esta señora se fue de ‘Sálvame’ después de que le dieran un tartazo y denunciara que la habían atacado a propósito y que sufría acoso laboral.

Semanas después, su hermana Terelu también dejó el programa porque no soportaba que se metieran así con su hermana.

Desde ‘Viva la vida’, Borrego ha insultado, amenazado y machacado a sus antiguos compañeros. Ha llorado diciendo que allí la maltrataban

Y el 17 de febrero de 2021 se descubre que Borrego volverá como colaboradora de ‘Sálvame’.

¿Qué hará allí la menor de las Campos? Lo de siempre, ser un saco de boxeo. Pero no nos da ninguna pena. Ahora sí que no. Solo hay que desear no verse nunca en la situación de Carmen Borrego, que tiene que prostituir su dignidad para comer.