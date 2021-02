Lo que esconden en ‘Sálvame’ sobre Belén Esteban: ¿Por qué no hablan de su bronca con Jorge Javier?

Es muy raro lo que está pasando en ‘Sálvame’ con Belén Esteban. Tienen un filón entre manos pero no lo explotan ¿Por qué?

La última bronca con Jorge Javier Vázquez

No es la primera vez que pasa. De hecho, en el 2020, uno de los grandes escándalos que vendió Telecinco fue la impresionante bronca que Jorge Javier y esteban tuvieron en el ‘Deluxe’ por culpa de la política.

Ese enfrentamiento duró meses, de hecho, ella dijo que todavía no ha perdonado a su amigo pero el 16 de febrero de 2021 se demostró que la relación entre ambos está peor que nunca.

En un momento de la tarde Belén Esteban mandó un mensaje a sus haters en redes sociales:

La arruga es bella, para que lo sepáis.

Al parecer, han surgido un montón de memes en internet sobre la papada de Belén Esteban que se le notó, sobre todo, la última vez que estuvo en el Deluxe.

Más tarde llegó Jorge Javier y, en pleno directo, recibió uno de esos memes de Belén Esteban y lo compartió con ella y con algunos compañeros como algo gracioso.

Belén se mosqueó

No me molesta la foto, me molesta que lo compartas.

Jorge Javier, preocupado, dijo:

Lo siento mucho Belén. De verdad. Pensaba que te podía hacer gracia. De verdad que estas cosas si no hacen gracia a la persona afectada, amí, por su puesto no me hace ilusión que a ti te duela.

Ella seguía tan soberbia como siempre y se negaba a perdonar a su amigo.

¿No me crees cuando te digo que lo siento?

Le preguntaba Vázquez.

Belén respondió tajante.

No. Claro que no te creo. Yo tengo un montón de fotos tuyas que no te enseño.

Y fue aquí cuando Vázquez explotó

Pues fíjate que me parece muchísimo peor lo que acabas de decir que lo otro. A mí lo de decirme que tienes fotos mías y que te las guardas no me vale. Ya me has demostrado la clase de persona que eres. Venga ya con las tonterías estas. Se acabó. ¿Aquí qué pasa que cuando uno se equivoca y sólo a ti se le tiene que aceptar? Chata, conmigo eso, no. No me llores porque me da igual. Que el lloro queda muy bien en cámara. A tomar por culo con la bicicleta. Te he perdido perdón de corazón.

Y así, Belén se fue del plató llorando.

El silencio de ‘Sálvame’

Lo más extraño de todo es que tras esta bronca, tanto ese mismo día como los siguiente, nadie en el programa se pronunció al respecto.

Esta actitud es inédita en ‘Sálvame’, donde explotan cada mínimo conflicto que existe entre sus trabajadores. Viven de eso, y más cuando se trata de su gran estrella.

Pero nada. Nadie ha dicho si Belén volverá o no.

Se sabe, sin embargo (porque lo contó Marta López en ‘Ya es mediodía) que tras la bronca “había mucha tensión en el plató”.

Se barajan varias opciones y la que más pesa es que Belén haya pedido que, de momento, no coincida en plató con Jorge.

Desde verano se nota que ya no son amigos y, dicen, Belén está muy afectada por esta última bronca.