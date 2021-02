Impactante estreno de Jorge Javier Vázquez en ‘Mujeres y hombres y viceversa’: plantón, cabreo y malas vibraciones

Gran idea la de meter a Jorge Javier Vázquez como primer tronista gay y VIP de la historia de ‘Mujeres y hombres y viceversa’. Su estreno, el 19 de febrero de 2021, fue maravillosamente incómodo.

‘MyHyV’ es el gran superviviente de la televisión privada. Ha pasado de ser un fenómeno social en Telecinco a un espacio algo marginado en Cuatro, con una audiencia más bien pobre.

Pero el dating-show es un formato fundamental en Mediaset por varios motivos. Primero, es muy barato y funciona muy bien en redes y en el target comercial de gente joven.

Segundo, y más importante, es que ‘MyHyV’ es una fuente constante de personajes televisivos que Mediaset necesita para nutrir otros programas y realities. Es como una especie de casting previo para acceder a ‘GH’, ‘La casa fuerte’, ‘Supervivientes’, ‘La isla de las tentaciones’….

Por todo ello, ‘MyHyV’ ya es historia de la televisión pero hay que reconocerlo, bien en audiencia no va. Así que, renovarse o morir. Primero cambiaron a la presentadora originaria, Emma García (tras diez año calentando las escaleras del programa) por Toñi Moreno pero la experiencia no llegó al año.

Jesús Vázquez es ahora el maestro de ceremonias de un programa que ha reinventado incluso en pandemia.

Por aquello de renovarse más, el 12 de febrero de 2021, Jorge Javier Vázquez aceptó ser el primer tronista gay y VIP de la historia. ¿Fue buena idea? Visto su estreno, sí. Sin duda.

Durante toda una semana, en Telecinco han ido apareciendo los primeros candidatos a ocupar el corazón de Jorge Javier.

Pero no fue hasta el viernes 19 de febrero de 2021 que el presentador de ‘Sálvame’ se vio, cara a cara, con sus pretendientes.

La cosa comenzó de manera surrealista y tensa. El primero en entrar fue Alberto, un joven de 27 años procedente de Las Palmas de Gran Canaria.

Soy de Canarias pero vivo aquí en Madrid y trabajo en una empresa de paquetería. Me gusta mucho el deporte, los animales y vivir la vida

Todo parecía bien hasta que el joven dijo:

Yo quería decir una cosa. Yo agradezco esta oportunidad. Pensaba que iba a estar al 100% y quería dejar una cosa que tenía fuera. Pero no quiero hacerte perder el tiempo a ti, Jorge. Se ve que eres increíble, os agradezco la oportunidad a todos, pero quiero luchar por lo que tengo fuera. Prefiero ceder mi plaza a alguien.

La gente no entendía nada. ¿Si ya sabía que no iba a participar, por qué fue?

Esta situación cabreó a Jesús Vázquez.

Menos mal que Jorge Javier se lo tomó bien:

Esto en televisión es buenísimo , porque cuando algo empieza mal luego el crecimiento es espectacular y estoy convencido de que esto va a salir de puta madre. Ya peor que esto no puede pasar

Es lo bueno del presentador de ’Sálvame’, que no tiene filtros. Algo que volvió a demostrar con los siguientes dependientes. Uno de ellos, culturista y Míster Gay, fue reprendido por el tronista:

No me gusta que en tu Instagram pongas que eres pretendiente de Jorge Javier Vázquez. No soy una muesca en un currículum.