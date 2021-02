Se estrena Star, el nuevo canal de Disney +, y sabemos cuál es la primera serie que tienes que ver

Y así, señoras y señores, Disney + está a punto de desbancar a Netflix del Olimpo de las plataformas de streaming. Y es que, se acaba de estrenar, Star, el nuevo canal de Disney+ con contenido para ‘adultos’.

Cuando, hace un año llegó Disney Plus a España fuimos muchos los decepcionados. Prácticamente todo su catálogo estaba desntiado a un público infantil o ya lo habíamos visto (por lo menos los frikis de la animación, de Marvel y de Star Wars, ente los que me incluyo).

Con ‘The Mandalorian’ y la reciente ‘Bruja Escarlata y Vision’, la plataforma dio señales de vida más allá de sus clásicos pero, para un servidor, no era suficiente.

Y llegó el 23 de febrero de 20201, como agua de mayo. Disney+ estrenó su nuevo canal, Star, con un catálogo de productos adultos, es decir, no destinado al público infantil, exclusivamente.

El precio

Primer aviso: el precio. A partir del mencionado 23 de febrero, el precio para los nuevos suscriptores que no hayan sido miembros de Disney + es de 8,99€ al mes, o 89,90€ si se opta por el pago anual. En cambio, para todos aquellos que ya estén suscritos a la plataforma el precio se mantendrá igual hasta la primera fecha de facturación posterior al 22 de agosto de este mismo año. A partir de esa fecha el precio será igual para todos.

Un catálogo atractivo

En principio la marca ofrecerá a través de este canal todos aquellos contenidos que ahora están dentro de la compañía. Entre los principales títulos que se podrán ver a través de Star están series ya míticas como ’24’, ‘Anatomía de Grey’, ‘Bones’, ‘Buffy Cazavampiros’, ‘Castle’, ‘Cómo conocí a vuestra madre’, ‘Perdidos’, ‘Prison Break’, entre otras. También clásicos imperecederos como ‘Expediente X’, ‘Mujeres desesperadas’, ‘Padre de familia’ y éxitos recientes como ‘Modern Family’, o ‘The Walking Dead’.

En cuanto a películas también se podrán encontrar éxitos como la saga de ‘Alien’, además de otros clásicos como ‘Pretty Woman’, ‘Braveheart’, ‘Titanic’, o ‘Jungla de Cristal’. Es de esperar que gracias a la magnitud del grupo de Disney el catálogo en este sentido crezca hasta convertirse en una de las grandes plataformas de contenidos online.

En Twitter han destacado, sin embargo, el estreno de todas las temporadas de la clásica ‘Futurama’, una serie que , en un principio, no se había anunciado y que ha hecho enloquecer al público en redes sociales.

Las nuevas series

Star aterriza con unos cuantos exclusivos, procedentes de canales que no tienen presencia en España. Es el caso de ‘Helstrom’, ‘Con amor, Victor’ o ‘Solar Opposites’, vistas en Hulu en Estados Unidos, o ‘Big Sky‘, que emitió ABC, también propiedad de Disney. Se emitirán en España bajo el sello Star Originals, y con la cadencia semanal habitual que también comparten las series de Marvel.

Lo malo, sólo veremos, de momento dos capítulos, El resto, semana a semana. Esto no es Netflix señores. Y aunque entiendo la estrategia para enganchar a la gente y que no se vayan tras el periodo de prueba de 7 días, es un poco torpe por parte de la plataforma puesto que los hábitos de consumo ya han cambiado.

¿Qué no te puedes perder? ‘Big Sky’

Un servidor ya ha visto los pilotos de las cuatro series de estreno y aunque ‘Con amor, Victor’ es interesante y esencialmente bonita, recomiendo, mucho, ‘Big Sky’.

De esto va la serie: Dos detectives privados, Cassie Dewell y Cody Hoyt, colaboran con Jenny, ex policía de la que Cody está separado, para buscar a dos hermanas a las que secuestra un camionero en una carretera perdida de Montana. Cuando descubren que no son las únicas chicas que han desaparecido en la zona, tienen que darse prisa para detener al asesino antes de que se lleve a más mujeres.

Bien, tampoco nos dice gran cosa la sinopsis. Pero bueno, sabemos que detrás de ella está David E. Kelley (creador de, entre otras, ‘Big Little Lies’) lo que no siempre es una garantía pero puede llamar la atención.

La protagonizan Katheryn Winnick, Kylie Bunbury y Ryan Phillippe. Vale.

Uno ve el piloto y la primera impresión es la de pereza. No mucha, pero parece una serie B con ínfulas de culebrón. Luego comienza la tensión y, bueno, más de lo mismo. Y , de repente… Hasta aquí puedo leer.

Sólo decir que en un momento determinado, di tal grito que he traumatizado a mi perro.

No es una gran serie. No va a llevarse premios ni pasará a la historia, pero hay un giro que, seguro, se va a poner de moda en las series venideras (que ya se ha visto antes pero no por ello deja de ser efectivo). No, no voy a hacer spoilers.