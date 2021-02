Seamos sinceros: ¿Lo del embarazo de Anabel Pantoja en ‘Sálvame’ estaba ya preparado?

En ‘Sálvame’ han manipulado y jugado con todo tipo de cosas para ganar audiencia: con despidos, con enfermedades muy graves y ahora con un embarazo.

Primera vez que sucede algo así en televisión: Una persona se hace un test de embarazo en directo y da positivo. Sinceramente, no me lo creo.

Anabel Pantoja ya se ha hecho un par de pruebas de embarazo en directo y siempre ha dado negativo. Las cámaras le siguen hasta el baño, se hace el test, se espera y se da el resultado. Pero todo cambió el 22 de febrero de 2021.

Un día antes, su novio, Omar, había colgado una foto junto a Anabel acariciándole su tripita, como dando a entender que estaba embarazada.

La pareja no anunciaba un embarazo, pero la imagen lo insinuaba, las dudas inundaban las redes sociales, así que el programa le proponía hacerse un test de embarazo en directo y la colaboradora accedía.

A solas con Carlota Corredera, Anabel explicó que no estaba buscando un embarazo aunque no toman medidas anticonceptivas. La colaboradora no creía estar embarazada, pero reconocía que era posible:

Tengo 34 años y no he tenido ningún problema, ninguno (…) Sí me he asustado porque haciendo cuentas…

Minutos después, se marchaba al baño con la presentadora, Carlota le explicaba cómo hacerlo, depositaban el test en el interior de una urna y, tras un corte publicitario, se dispusieron a anunciar el resultado.

Todo muy a favor del show. Y al final, sorpresa, Anabel estaba embarazada.

Fuera de broma mi madre, toda mi gente sabían que lo de la foto era para reivindicar por lo de las críticas... Te juro que yo no contaba con estas dos rayitas, que no, que no hay posibilidad

Dijo Anabel impactada.

Las pruebas que demuestran que todo ha sido un montaje

A parte de que la sobrina de Isabel Pantoja no es muy buena actriz que digamos, no nos creemos que ni ella ni sus jefes desconocieran la noticia. O que no ha sido todo un montaje.

Para empezar, la foto que lo inició todo no dejaba lugar a dudas. Teoría de lo que pasó realmente: Anabel se enteró que estaba embarazada. El novio colgó esa foto y los productores, al verlo o al saberlo, pactaron con Anabel todo este numerito para sacar partido de la situación.

Pero, de repente, un giro. Anabel se ha hecho otro test en casa y el resultado ha dado negativo. ¿Nos han engañado directamente en ‘Sálvame’ para hacernos creer que Anabel está embarazada cuando sabían que no? De ese programa nos podemos esperar cualquier cosa.