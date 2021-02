Ana Rosa Quintana destroza a Pablo Echenique por no saludar a Felipe VI y el podemita se rebota

Pablo Echenique ha vuelto a demostrar su falta de respeto por España pero ahí ha estado Ana Rosa Quintana para recordarle que se debe a las instituciones y no puede seguir haciendo lo que le dé la gana.

En el aniversario del golpe de Estado del 23-F, Ana Rosa Quintana, desde su programa de Telecinco, dio un discurso analizando lo que había sucedido durante el homenaje presidido por el Rey Felipe VI.

La presentadora habló sobre el golpe de estado, el emérito y la ausencia de los partidos independentistas y, luego, ha continuado con la historia de José Bono sobre lo que vivió el 23F y lo que ocurrió tras la muerte de su padre franquista.

Ana Rosa, ante sus compañeros, comentó cómo todas las autoridades del gobierno se habían acercado al rey:

Hemos visto que todas las autoridades pasaban delante del rey, mostraban su respeto con la mano en el pecho e inclinando la cabeza…

Todos menos uno. Pablo Echenique, portavoz de Unidas Podemos, no se dignó a saludar a Felipe VI:

El representante de Podemos no pasa por delante, está mucho más atrás y pasa sin mirar al rey… no sé si esto es normal o lo dice el protocolo

Ana Rosa volvió a visualizar el vídeo y se quedó impactada.

Primero pasa Pablo Iglesias, quien se persona ante el rey con la mano en el pecho e inclina la cabeza.

Luego aparece Echenique, que pasa de largo mirando al frente. Ana Rosa, al verlo, dijo:

Pasa lejos del rey, ni lo mira ni un saludo protocolario. No sé si es ese doble discurso de Podemos, con el vicepresidente inclinando la cabeza y el portavoz del partido dando la espalda al rey. Entiendo que las limitaciones físicas de Echenique le impidan hacer los movimientos que están haciendo el resto de personas pero sí podría pararse-

Por último, Ana Rosa no supo decir si la actitud de Echenique estaba dentro del protocolo o sus limitaciones le impiden saludar:

No lo sé, a lo mejor sus circunstancias especiales hacen que esto estuviese previsto, no me atrevo a afirmarlo.

Echenique responde

Por la tarde, el político respondió a la presentadora en Twitter:

Estimada, Ana Rosa. Con la derecha conduzco la silla y la otra no la puedo levantar, así que llevarla al corazón… Me paré el mismo tiempo que todos, incliné un poco la cabeza y di los buenos días al rey, sólo que fuera de tu encuadre. Ya manipuláis con cualquier gilipollez.

A ver, Echenique, Ana Rosa no manipuló nada, simplemente se preguntó qué había pasado. teniendo en cuenta el historial del político, no es extraño que pensemos que no había saludado al rey.