La colaboradora de ‘Ya es mediodía’ mete la pata hasta el fondo

Sofía Suescun hunde su imagen al comparar a niños “negritos” con “animales” : ¿Por qué sigue esta mujer en TV?

“A mí me gustaría adoptar algún negrito. Es como mi sueño. Igual que los animales, crearlos no, sino ayudarlos. Me encanta”