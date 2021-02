Ana Rosa Quintana se merienda a ‘Fofito’ Pradera por desearle un cáncer a Macarena Olona

Ana Rosa Quintana, como cualquier persona con sentido común, ha cargado duramente contra Máximo Pradera por el artículo que escribió deseándole un cáncer a los políticos con los que no comulga.

Máximo Pradera mostró uno de los rostros más rastreros de la humanidad al publicar un artículo donde deseaba un cáncer a Macarena Olona (VOX), José María Aznar (PP) y hasta al expresidente de Estados Unidos, Donald Trump.

En un artículo difundido en ‘Público’ este 25 de febrero, Pradera traspasó todas las líneas rojas al hablar del cáncer de Julia Otero, ya que llegó a afirmar que:

Una de las cosas más detestables del cáncer es que casi siempre le toca la china a quien no se lo merece. Ahora, a Julia Otero. ¿En serio, no había otra persona en el mundo? ¿Julia? Pero digo yo: ¿esas mutaciones no podrían repartirse con más tino? ¿Para qué tenemos a Trump, o a Aznar, o a la arpía de Macarena Olona, sino para que les toque algo en el sorteo?.