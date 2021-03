Belén Esteban regresa a ‘Sálvame’ atacando sin piedad a Rosa Benito

Belén Esteban ha vuelto a ‘Sálvame’ y lo ha hecho más guerrera que nunca. ¿Quién es su nueva enemiga?

El 16 de febrero de 2021, por una pequeña broma de Jorge Javier Vázquez en ‘Sálvame’, Belén Esteban se enfadó y el presentador respondió de manera bastante agresiva.

Fue tal la tensión que se vivió que Belén abandonó el plató durante una pausa publicitaria y nunca más se volvió a hablar del tema.

En casi dos semanas nadie dijo nada. Algo completamente infrecuente en ‘Sálvame’, donde se explotan las broncas y los conflictos para rellenar el programa de contenido.

En esta ocasión, sin embargo, tanto los directivos del espacio como los implicados no han dicho nada. Y lo más raro es que en una semana no hemos visto a Belén Esteban.

Se supo que la de Paracuellos tenía que haber acudido a ‘Sálvame’ el viernes 19 así como a las dos ediciones del ‘Deluxe’ del sábado y el domingo. Todo pintaba muy mal.

La ausencia de Belén Esteban volvió a disparar los rumores sobre su futuro profesional, tal y como indicó la revista ‘Qué me dices’. De hecho, volvió a sobrevolar la idea de que pudiera estar valorando un acercamiento con ‘Viva la vida’, una opción de la que ya se habló en otoño pero que la propia Belén Esteban se encargó de negar a través de sus redes sociales. En 2019 también se rumoreó con esa posibilidad.

El 1 de marzo de 20201, lunes, Belén Esteban volvió a su puesto de trabajo en ‘Sálvame’ y dijo que había aprovechado sus días libres para hacer cosas que tenía pendientes y para estar con su madre:

No he descansado porque he hecho muchas cosas que tenía que hacer.

He estado arreglando cositas de casa y estoy contenta de volver a mi trabajo