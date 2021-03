Globos de Oro 2021: una gala desastrosa que demuestra los estragos de la pandemia

Las galas de premios en época de pandemia son difíciles de hacer pero la de los Globos de Oro 2021 no ha podido ser peor.

La pandemia mundial del coronavirus ha sido la guinda del pastel en cuanto a una de las grandes polémicas de Hollywood: Plataformas contra salas de cine tradicionales.

Son muchos los directores que se han quejado de que películas creadas por y para las plataformas digitales, tengan cabida dentro de los premios de cine.

Pues de pronto ha llevado un virus que ha cerrado las salas y que nos ha confinado. De hecho, películas destinadas a la pantalla grande han tenido que estrenarse en streaming. Se acabó el debate.

‘Nomaland’ película ganadora a mejor drama en los globos de Oro 2021, se va a ver a través de Hulu, y en España en Star, aunque seguramente pueda ir a cine aunque no gane mucho en taquilla.

La mejor comedia, por otro lado, ha sido la secuela de ‘Borat’ que vimos directamente en Amazon Prime Vídeo.

Raza y género

Pero lo que ha llamado realmente la atención es la polémica racista. La propia directiva de la Asociación de la prensa extranjera, que es la que entrega de premios, admitió que no había ningún miembro de color (negro) entre sus filas. Admitieron su culpa y esta gala ha esta marcada por el ‘black power’ (y también por el ‘me too’).

Nos parece todo perfecto pero nos preguntamos si todos estos reconocimientos se hubieran dado de no haber sido por la pandemia.

No deja de ser curioso que este año, por primera vez, en el apartado de mejor dirección de cine hubiese tres mujeres nominadas Emerald Fennell por ‘Una joven prometedora’, Chloé Zhao por ‘Nomadland’ y Regina King por ‘Una noche en Miami’.

Es un poco triste que se pueda interpretar que estas tres mujeres puedan optar a un premio justo el año en el que los grandes ‘señoros’ de Hollywood o han fallado o no han estrenado.

Las mujeres directoras no deberían ser un segundo plato.

Problemas de la gala.

Con el coronavirus, la industria se tiene que adaptar y de ahí que ahora los premios se hagan vía on-line, con los nominados desde sus casas (algunos de ellos, como Jodie Foster, en su casa).

Esto no debería ser un problema si se hiciera bien (como pasó en los Emmy 2020) pero en los globos de Oro han patinado.

La antesala de los premios, ese especial televisivo que, en la antigua normalidad hubiera sido la alfombra roja, este año ha sido un verdadero desastre aburrido y grotesco (con invitados casi famosos que opinaban de todo de manera inútil)

Si por algo destacan los Globos de Oro es por ser una fiesta chabacana, imagen del Hollywood más pueril (con todos los famosos ‘contentos’ tras varias copas).

Este año no ha podido ser así. La gala ha sido aburrida y sin gracia. Ni las presentadoras, Tina Fey y Amy Poehler, han podido poner orden en esa mediocridad

Nominados y ganadores

Mejor serie de drama

The Crown

Lovecraft Country

The Mandalorian

Ozark

Ratched

Mejor serie de comedia

Emily en París

The Flight Attendant

The Great

Schitt’s Creek

Ted Lasso

Mejor miniserie

Normal People

Gambito de dama

Small Axe

The Undoing

Unorthodox

Mejor actriz de drama

Emma Corrin (The Crown)

Olivia Colman (The Crown)

Jodie Comer (Killing Eve)

Laura Linney (Ozark)

Sarah Paulson (Ratched)

Mejor actor de drama

Jason Bateman (Ozark)

Josh O’Connor (The Crown)

Bob Odenkirk (Better Call Saul)

Al Pacino (Hunters)

Matthew Rhys (Perry Mason)

Mejor actriz de comedia

Lily Collins (Emily en París)

Kaley Cuoco (The Flight Attendant)

Elle Fanning (The Great)

Jane Levy (Zoey’s Extraordinary Playlist)

Catherine O’Hara (Schitt’s Creek)

Mejor actor de comedia

Don Cheadle (Black Monday)

Nicholas Hoult (The Great)

Eugene Levy (Schitt’s Creek)

Jason Sudeikis (Ted Lasso)

Ramy Youssef (Ramy)

Mejor actriz de miniserie

Cate Blanchett (Mrs. America)

Daisy Edgar-Jones (Normal People)

Shira Haas (Unorthodox)

Nicole Kidman (The Undoing)

Anya Taylor-Joy (Gambito de dama)

Mejor actor de miniserie

Bryan Cranston (Your Honor)

Jeff Daniels (The Comedy Rule)

Hugh Grant (The Undoing)

Ethan Hawke (The Good Lord Bird)

Mark Ruffalo (I Know This Much is True)

Mejor actriz de reparto

Gillian Anderson (The Crown)

Helena Bonham Carter (The Crown)

Julia Garner (Ozark)

Annie Murphy (Schitt’s Creek)

Cynthia Nixon (Ratched)

Mejor actor de reparto

John Boyega (Small Axe)

Brendan Gleeson (The Comedy Rule)

Dan Levy (Schitt’s Creek)

Jim Parsons (Hollywood)

Donald Sutherland (The Undoing)

CINE

Mejor película: Drama

‘El padre’

‘Mank’

‘Nomadland’

‘Una joven prometedora’

‘El juicio de los 7 de Chicago’

Mejor película: Comedia o musical

‘Borat Subsequent Moviefilm’

‘Hamilton’

‘Palm Springs’

‘Music’

‘The Prom’

Mejor actriz: Drama

Andra Day por ‘Los Estados Unidos contra Billie Holiday’

Vanessa Kirby por ‘Fragmentos de una mujer’

Frances McDormand por ‘Nomadland’

Carey Mulligan por ‘Una joven prometedora’

Viola Davis por ‘La madre del blues’

Mejor actor: Drama

Riz Ahmed por ‘Sound of Metal’

Chadwick Boseman por ‘La madre del blues’

Anthony Hopkins por ‘El padre’

Gary Oldman por ‘Mank’

Tahar Rahim por ‘The Mauritanian’

Mejor actriz: Comedia o musical

Maria Bakalova por ‘Borat Subsequent Moviefilm’

Michelle Pfeiffer por ‘French Exit’

Anya Taylor-Joy por ‘Emma’

Kate Hudson por ‘Music’

Rosamund Pike por ‘I Care a Lot’

Mejor actor: Comedia o musical

Sacha Baron Cohen por ‘Borat Subsequent Moviefilm’

James Corden por ‘The Prom’

Lin-Manuel Miranda por ‘Hamilton’

Dev Patel por ‘La Increíble Historia de David Copperfield’

Andy Samberg por ‘Palm Springs’

Mejor actriz de reparto

Glenn Close por ‘Hillbilly, una elegía rural’

Olivia Colman por ‘El padre’

Jodie Foster por ‘The Mauritanian’

Amanda Seyfried por ‘Mank’

Helena Zengel por ‘Noticias del gran mundo’

Mejor actor de reparto

Sacha Baron Cohen por ‘El juicio de los 7 de Chicago’

Daniel Kaluuya por ‘Judas and the Black Messiah’

Jared Leto por ‘The Little Things’

Bill Murray por ‘On the Rocks’

Leslie Odom Jr por ‘Una noche en Miami’

Mejor dirección

Emerald Fennell por ‘Una joven prometedora’

David Fincher por ‘Mank’

Chloé Zhao por ‘Nomadland’

Regina King por ‘Una noche en Miami’

Aaron Sorkin por ‘El juicio de los 7 de Chicago’

Mejor guion

‘Una joven prometedora’

‘Mank’

‘El juicio de los 7 de Chicago’

‘El padre’

‘Nomadland’

Mejor película de animación

‘Los Croods: Una nueva era’

‘Onward’

‘Más allá de la luna’

‘Soul’

‘Wolfwalkers’

Mejor película extranjera

‘Druk (Another Round)’ (Dinamarca)

‘La llorona’ (Francia, Guatemala)

‘La vida por delante’ (Italia)

‘Minari. Historia de mi familia’ (EEUU)

‘Entre nosotras’ (Francia, EEUU)

Mejor banda sonora

‘Cielo de medianoche’

‘Tenet’

‘Noticias del gran mundo’

‘Mank’

‘Soul’

Mejor canción original

‘Fight for You’ de ‘Judas and the Black Messiah’

‘Hear My Voice’ de ‘El juicio de los 7 de Chicago’

‘Io Sì (Seen)’ de ‘La vida por delante’

‘Speak Now’ de ‘Una noche en Miami’

‘Tigress & Tweed’ de ‘Los Estados Unidos contra Billie Holiday’