Belén Esteban se tenía que haber quedado en su casa: Rosa Benito la desenmascara para siempre

Ni un día sin una guerra en Telecinco. Belén Esteban, tras abandonar ‘Sálvame’ un par de semanas por sus discrepancias con Jorge Javier Vázquez, ahora es protagonista de una nueva y lucrativa polémica: su enemistad con Rosa Benito (‘Ya es mediodía).

Rosa Benito y Belén Esteban fueron amigas y compañeras de ‘sálvame’ durante años. Luego, la cuñada de la difunta Rocío Jurado se fue del programa de Telecinco y rompió su amistad con la de Paracuellos.

Benito lleva un tiempo colaborando en la hora fresh (dedicada al corazón) de ‘Ya es mediodía’ y los de ‘Sálvame’ suelen dejarla en paz, hasta ahora.

Esteban ataca a Benito

El 1 de marzo de 2021 Belén Esteban regresó a ‘Sálvame’ tras dos semanas de audiencia después de tener una bronca con el presentador, Jorge Javier Vázquez.

A su vuelta, Belén casi no habló de su conflicto con el catalán pero aprovechó para tacar a Rosa Benito.

Rosa Benito, dijo, en ‘Ya es mediodía’, que ella con la de Paracuellos nunca había tenido una bronca como tal pero que, de repente, la mal llamada ‘princesa del pueblo’ la dejó de hablar sin saber por qué.

En ‘Sálvame’, Belén Estalló y le mandó un mensaje a la que fue su amiga:

Rosa, veleta, que sepas que yo te dejé de hablar porque cuando yo tuve un problema (su adicción a las drogas), tú te dedicabas a decírselo a todos mis compañeros. Y yo no he puesto a parir a tu hija (Chayo Mohedano) es ella la que me puso a parir a mí en una revista.

La respuesta de Rosa Benito

Al día siguiente, en ‘Ya es mediodía’, Rosa Benito escuchó en directo las palabras de la princesa del pueblo y dejó claro que ella del pasado quiere saber poco o nada:

No tengo nada que decirle, no lo vi, no lo veo, no soy una persona veleta, tengo la conciencia muy tranquila, no he hablado nada de ella… Ella lo ha comentado y ha dicho que soy buena mujer.

Rosa Benito dijo no estar dispuesta a entrar en una guerra mediática con Belén Esteban igual que no lo estuvo nunca y ella misma confirmó que no habían tenido una bronca como tal, pero al hablar del motivo de su enemistad, Rosa si sacó un poquito las uñas.

Unas declaraciones de su hija Chayo Mohedano fueron el detonante.

Tenemos libertad de expresión, igual que tú la tienes, yo lo único que hablé fue un comentario con algo de prensa… Yo quiero avanzar, el pasado no mueve montañas, me da igual lo que diga.

Sin entrar en la polémica, pero segura de que las acusaciones que le lanzó Belén no eran ciertas, Rosa explicó que nunca ha hablado mal de ella a nadie:

Nunca he hablado de ella a los compañeros, ella lo sabe perfectamente y tengo la conciencia muy tranquila… Yo hablaba con ella y le decía “cuídate”, estoy hablando de hace siete años y yo llevo 5 años fuera.

Rosa Benito no sabe qué le deparará la vida y no puede negarse en rotundo a una reconciliación con la que fuera su gran amiga pero de momento tiene claro que no es una opción posible:

En la vida no sabes qué puede pasar mañana, a día de hoy estoy muy bien como estoy… No quiero estar anclada al pasado, quiero vivir hoy y mañana, soy feliz como soy, como estoy.

Sin querer detalles de lo que sucedió entre ellas, pero dejando claro que su hija “está muy feliz”, Rosa comentó que Belén y ella se separaron por motivos de la vida

Tenemos vidas distintas y ya está, no quiero estar hablando del pasado… Llevo 5 años sin estar en ‘Sálvame’ y sin tener relación con ella”.

Eso sí, dejó claro que a Belén no le influye nadie y que dice lo que ella cree que tiene que decir porque la conoce y sabe que los que la intentan envenenar le están engañando: