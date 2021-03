Mila Ximénez toma una decisión que pone los pelos de punta sobre su cáncer: “¡No voy a seguir!”

El 2 de marzo de 2021, Mila Ximénez regresó a ‘Sálvame’ tras meses de baja por culpa del cáncer de pulmón que padece.

Mila ha estado mal, muy mal. Seis meses antes le diagnosticaron cáncer de pulmón pero, a pesar de estar de baja en algunas ocasiones, la periodista siempre ha querido ir a trabajar a ‘Sálvame’ .

Pero hace un par de meses que no veíamos a la colaboradora en plató. Al parecer, las últimas sesiones de quimioterapia le habían pasado demasiada factura pero por fin, Mila reapareció en Telecinco el 2 de marzo de 2021. Eso sí, lo hizo en mal estado:

No me puedo peinar porque me han cambiado la quimio. No me puedo meter el cepillo, ni peine, ni nada para que no se me caiga, lo tengo muy debilitado

Vi ayer lo de la muerte de Quique San Francisco y pensé: te estoy viendo. El otro día vi unas fotos de Pau Donés y dije, yo hasta ahí no voy a llegar, ni de coña. Mientras pueda estar así y pueda venir bien, si me dicen que esto va para larguísimo, se acabó el tratamiento, lo que dure.

Para mí volver significa que estoy bien, he estado casi un mes sin moverme de la cama. La gente estaba muy preocupada y yo también, todo se decide dentro de dos semanas, la semana que vine me hacen una nueva prueba, se ha complicado una de las zonas, me hacen un TAC y dependiendo del TAC yo tomaré una decisión.