José Luis Martínez-Almeida se mete en el bolsillo al público de ‘El Hormiguero’ con una visita magistral

José Luis Martínez-Almeida, alcalde de Madrid, demostró, el 2 de marzo de 2021, en ‘El Hormiguero’ (Antena 3) que dan igual los colores políticos para convencer al público.

Lo primero que hizo el alcalde fue medirse con el presentador para ver quién de los dos era más bajito. Almeida marcó 1,66 metros ante los 1,68 de su rival.

Sobre las críticas y los insultos que recibe, Almeida confesó:

Me levanto y me sale una sonrisa. Porque soy alcalde de Madrid. ¿Sabes el privilegio que es ser alcalde de Madrid? Cuando me levanto lo primero que pienso es ‘qué suerte tienes’.

Suelo separar lo personal de lo político . Todos sabemos lo que me llamaban… Iba yo una vez por la Plaza de Pablo Ruiz Picasso y había unos chavales. Y uno que ni 18 años tenía me gritó eso («carapo…»). ¿Merece la pena envenenarle de esa manera? Fue la única vez que me dejó un poco tocado.

Sobre el ‘Caso Bárcenas’, el alcalde dijo:

También se habló de la acusación del ex tesorero popular a Esperanza Aguirre:

Y sobre sus pactos con VOX, confesó que:

Sobre el futuro del PP y su cambio de sede, el alcalde dijo:

Me parece una buena idea cambiar de sede. Nos piden ejemplaridad a los que estamos en política. Entendemos la decepción que pueda tener la gente, así que pegamos un puñetazo encima de la mesa y nos cambiamos de sede. Lo importante no es la sede, lo que importa es la calle, que la gente nos vea en la calle. Cuando nos cambiamos del Calderón al Wanda… Mira que en el Calderón he llorado, he reído, incluso he ganado.. y cuando me fui al Metropolitano pues tampoco me dio pena. Porque lo importante no es el estadio, es el Atleti. Por tanto, aquí lo importante no es la sede, es el Partido Popular