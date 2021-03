Victoria Abril, sin mascarilla, pide disculpas en los premios Feroz con un discurso frío y poco creíble

Victoria Abril recibió su Premio Feroz de Honor a toda su carrera el 2 de marzo de 2021, una semana después de que la actriz se declarara negacionista del coronavirus.

Victoria Abril, Premio Feroz de Honor 2021, ofreció, el 25 de febrero de 2021, una rueda de prensa para agradecer el premio y dejó a todos mudos con su vehemente ataque contra las medidas sanitarias durante la pandemia.

La actriz, afincada hasta hace muy poco en Francia, no quiso, sin embargo, meterse con el Gobierno Español y se centró principalmente en la gestión gala durante la pandemia del coronavirus.

La protagonista de películas como ‘Nadie hablará de nosotras cuando hayamos muerto’ o ‘Tacones lejanos’ aseguró que no se fía de las vacunas y que los gobiernos, con la excusa de la pandemia, nos quitan libertades.

Esto no es una pandemia, es una plandemia.

Lo único que quiere Macron es quitarnos nuestros derechos. En Francia no se puede hacer nada, ni bailar, ni reunirse. Lo único que puedes hacer es dormir.

Yo no pienso cortarme el pelo hasta que no recupere libertades.

Esto no es covid, es un coronacirco.

Muchos compañeros de profesión de Victoria Abril criticaron sus palabras. Loles León, por ejemplo, tachó “de tonterías” los argumentos de su colega.

#EnDirecto | Victoria Abril carga contra las medidas sanitarias por el #COVID19 , tacha las vacunas de «experimentos sin probar que nos meten rapidito» y asegura que «no están funcionando»: «Si tengo que pasar por ‘conspiracionista’, paso. Es que no puedo más, ya está bien» pic.twitter.com/AevepRrwyG

El 2 de marzo de 2021 se celebró la gala de entrega de los Premios Feroz en la que, según se afirmaba, se cumplían todas las medidas de seguridad. De hecho, presentadores e invitados llevaban mascarilla. Todos menos Victoria Abril.

La actriz recogió su premio y dijo:

Gracias por venir y por este honor. Como no está el patio para ruidos, he decidido hacerme una chuleta porque son muchas las personas a las que tengo que agradece

En Paris he infravivido en este año tan duro y tan cruel para algunos.

Sin lucha y sin coraje no habrá libertad. Si no puedes curar, al menos no dañar.

Pido disculpas si en la rueda de prensa, hablando sin filtros de los vivos, he ofendido a los que han perdido a sus seres queridos, os juro que no ha sido mi intención, para mí todas las vidas cuentan. Creedme, por favor