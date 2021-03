Jorge Javier Vázquez admite que se plantea dejar la televisión: ¿Cuánto durará en ‘Sálvame’?

¿Jorge Javier Vázquez dejará algún día ‘Sálvame’ de manera voluntaria? El presentador ha reconocido que ha estado a punto de “tirar la toalla” en muchas ocasiones.

Anabel Pantoja ha dejado ‘Sálvame’. Eso dice ella. La prima de Kiko Rivera se enfrentó, en febrero de 2021, a una serie de escándalos (su pelea con Belén Esteban, los conflictos de su familia y la acusación de que vende joyas falsas) que han terminado por agotarla.

Ya no se pueden contar la cantidad de veces que Anabel ha dejado la televisión. Siempre amenaza con ello pero nunca lo hace.

Pero a finales de febrero de 2021, la influencer decidió despedirse de sus compañeros (los mismo que la acosan) y dijo querer tomarse un tiempo de descanso para reflexionar, que prefería estar en Canarias con su novio y con menos dinero pero ganando en tranquilidad.

Anabel volverá, de eso no cabe duda, pero su situación ha hecho reflexionar al presentador de ‘Sálvame’, Jorge Javier Vázquez, sobre la cantidad de veces que él mismo ha querido retirarse de los focos.

En un post para su propio blog de la revista Lecturas, Vázquez, comienza explicando los argumentos de Anabel:

Dice que se larga de ‘Sálvame’ , que es mucho más feliz viviendo con menos dinero en Canarias que en el plató del programa. Yo intenté decirle una vez que dejara de darle vueltas a esa idea y que compaginara las dos cosas. Pero recuerdo que Alberto, nuestro director, me decía que era normal que a su edad pensara esas cosas. A mí me paso lo mismo.

Así aprovecha el catalán para recordar a un antiguo amante canario con el que soñó irse a vivir y dejarlo todo:

Con casi treinta años me enamoré de Blas, un chico de Lanzarote con el que fui muy feliz durante dos años. También yo fantaseé con la posibilidad de dejarlo todo y establecerme en Canarias. Era tan feliz allí y mi trabajo en la televisión –entonces estaba con Ana Rosa– me provocaba tantas inseguridades…

Tenía pareja y amigos muy queridos en Lanzarote, mientras que la península era para mí el lugar donde estaba creciendo profesionalmente, con lo que eso conlleva de miedos, de frustraciones. Y de alegrías, no nos olvidemos.

A lo largo de estos veinte años he estado a punto de tirar la toalla en muchas ocasiones.

Unas veces no lo he hecho porque económicamente no me lo podía permitir y otras porque me asustaba el vacío. Pero la idea de largarse siempre está ahí, rondando por la cabeza. Y siempre, siempre, aparece Canarias como el sitio adecuado para establecerme. Te entiendo, Anabel.