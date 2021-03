Ana Rosa Quintana le da un tirón de orejas al Gobierno a cuenta del 8M: «¡Que no me den lecciones!»

Con este Gobierno de coalición parece que cualquier voz discordante es enemiga de los derechos sociales y no es así. Por ello, Ana Rosa Quintana ha querido dejar claro este 8 de marzo de 2021 que el feminismo no ha de tener ideología. Es algo que nos atañe a todos.

Nada más arrancar ‘El programa de Ana Rosa’ del 8 de marzo de 20201, la presentadora le dedicó su editorial al Día Internacional de la Mujer Trabajadora exponiendo las razones por las que este año no iba a asistir a las manifestaciones pero defendiendo la igualdad de las mujeres y poniendo sobre la mesa los preocupantes números de desigualdad en pleno 2021.

El feminismo no debería tener ideología, todas tenemos los mismos problemas y necesitamos que los hombres se impliquen.

En 2018 salimos todas a las calles y conseguimos que los partidos políticos no se adueñaran de este movimiento, fue algo histórico.

Hoy no he salido a la calle porque además de la pandemia machista hay un virus acechando que va a por todos y nos queremos vivas.

Con este panorama no me den lecciones de igualdad porque llevo toda mi vida defendiendo los derechos de las mujeres.

Por último, dirigiéndose a los políticos y esta brecha entre hombres y mujeres, finalizó:

Que rindan cuentas, porque los números de la igualdad no me salen… y lo que no son cuentas son cuentos