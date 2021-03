El Pequeño Nicolás, víctima de una agresión: “Estoy en shock. Tengo la nariz fracturada”

Francisco Nicolás, conocido como el Pequeño Nicolás, ha roto su silencio y ha contado una de las situaciones más angustiosas de su vida. El joven de 27 años ha sido víctima de una paliza en el centro de Madrid.

Según informó OK Diario el 8 de marzo de 20201, tres jóvenes de entre 19 y 20 años, fueron detenidos en la ciudad de Madrid, acusados de haber propinado una brutal paliza al Pequeño Nicolás.

Según fuentes policiales, los tres jóvenes detenidos son dos hermanos valencianos de 19 y 20 años, y un tercero de origen malagueño. Ninguno de los tres cuenta con antecedentes policiales o denuncias previas por agresión, pero uno de ellos es experto en artes marciales.

El Pequeño Nicolás, en una conexión telefónica, participó en ‘Ya es Mediodía’ (Telecinco) para narrar lo que había ocurrido.

Todavía con el miedo en el cuerpo y un poco en shock, Fran le contó a Sonsoles Ónega que eran las once menos veinte de la noche aproximadamente cuando salía con unos amigos de cenar de un restaurante de Castellana y un joven se le acercaba a pedirle una foto, pero de una forma que no le gustó.

Me vino un chico, yo siempre me hago fotos, lo hago encantado, pero si me lo piden de forma agresiva como fue, le dije que no… Me cogió del cuello de una forma de colegueo, pero no me gustó.

Al parecer, el chico se puso un poco pesado y Fran siguió andando con su amigos, hasta que le agredieron por detrás y en unos minutos llegaron muchos más chicos y comenzó la brutal paliza.

Fran explicó que llegó a ver casi a 20 personas hasta que por casualidad pasó por allí una patrulla de la policía.

Grabé parte de las agresiones para poder identificarles… Mientras grababa, se ve como me siguen pegando hasta que caigo al suelo de golpe… Gracias a dios pasó por allí una patrulla de la policía nacional… Me llevaron al hospital, tengo la nariz fracturada.

Estoy triste y mal, no entiendo que por un motivo así me pase esto… Me da miedo que vuelva a pasar. Estoy en shock, pero no lo entiendo.

Intento tener un perfil lo más alejado posible, pero sigo siendo muy conocido… Muchas veces me gustaría ir por la calle sin que nadie me conozca… Son muchos años, desde que tenía 20 y ahora tengo 27… noticias que no se cuentan cómo se tienen que contar. Me gustaría empezar una vida normal