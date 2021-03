‘Sálvame’: Antonio Montero se pronuncia sobre la grave enfermedad que sufre su mujer, Marisa Martín Blázquez

El 7 de marzo de 2021, la periodista Marisa Martín Blázquez confesó en redes sociales y en ‘Ya es mediodía’ que padece una enfermedad crónica. Al día siguiente, su marido, el colaborador de ‘Sálvame’, Antonio Montero, se pronunció al respecto.

El 7 de marzo de 2021, Marisa Martín Blázquez sorprendió a los espectadores de ‘Viva la vida’ con una increíble confesión.

La colaboradora compartió, un día antes, en su cuenta de Instagram, que padecía una enfermedad poco conocida: Miastenia Gravis.

La decisión de hacer partícipe a sus seguidores es porque, durante años, muchos usuarios se han burlado de su rostro, insinuando que deje de operarse:

Además, la mujer de Antonio Montero, insistió que ciertos músculos –como los que controlan el movimiento de los ojos y los párpados, la expresión facial, la masticación, el habla y la deglución (tragar)–, se ven afectados por este trastorno.

Al día siguiente, en ‘Sálvame’ se hicieron eco del asunto y aprovecharon la presencia de Antonio Montero, marido de Marisa, para que hablase de la enfermedad de su mujer.

El colaborador, restándole importancia a todo, dijo:

Hay muchos energúmenos en redes sociales. A ella es cierto que le están atacando constantemente en la redes.

En cuanto a esa enfermedad, se la diagnosticó su médico de cabecera siendo ella muy joven

Ella es un tema que lo ha llevado bien. Para las cosas importantes es mucho más fuerte que para las cosas más sencillas.

A mí todo esto no me afecta nada. Lo que me digan en redes me da igual.

Estas cosas tienen componentes genéticos. Y claro que le preocupa por sus hijos.

Ella lo lleva bien pero es una enfermedad que duele. Duele mucho.

Marisa, por mucho que la insulten, ella contesta con educación y desarme a la gente e incluso consigue que la pidan perdón