Belén Esteban la lía en el PP con un sorprendente comentario sobre Almeida

Belén Esteban es la musa del PP. O eso quiere ella. Cada vez que puede aprovecha para alabar el partido pero lo que dijo el 8 de marzo de 2021 pudo resultar excesivo.

En ese Día Internacional de la Mujer, en ‘Sálvame’ se pusieron la capa ideológica. Mientras Carlota Corredera imponía su feminismo radical, el resto de los colaboradores intentaban debatir (aunque la presentadora no les dejara).

Pero, de momento, ‘Sálvame’ tendrá una sección más o menos política: ‘La Campos móvil’, el programa de entrevistas que se emitirá desde el miércoles 10 de marzo de 2021, en el que María Teresa Campos entrevistará a distintas figuras públicas, empezando por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Tras ver un adelanto de ‘La Campos móvil’ y su entrevista con Ayuso, Belén Esteban, en ‘Sálvame’, dijo:

Me gustaría que viniese el presidente del Gobierno; Almeida, que me encanta; y Pablo Iglesias. Poderles preguntar con toda libertad.

Me gusta que Campos también pregunte por la vida personal a Ayuso. Quiero saber qué contesta. Me encantaría que los políticos viniesen a Sábado Deluxe. Podríamos hacer muy buenas entrevistas.

Pero la polémica llegó cuando Esteban fantaseó con lo que le preguntaría a cada líder político:

Y así, Esteban volvió a apoyar al alcalde de Madrid, algo por lo que ya le costó una gran bronca con Jorge Javier Vázquez en el verano de 2020.

La noche del 20 de junio de 2020 en el ‘Sábado Deluxe’ (Telecinco), Belén Esteban regresó al plató tras más de tres meses confinada, y asustada ya que era población de riesgo (es diabética además de que su marido, Miguel, es sanitario)

Otros tertulianos, también confinados, han regresado al programa sin tanta ceremonia pero es Belén Esteban, así que le dedicaron un ‘Deluxe’. Eso sí, la tertuliana aprovechó para poner de vuelta y media al Gobierno de Pedro Sánchez, algo que a Vázquez no le gustó un pelo.

Criticó también la pelea continua a la que todos los españoles han asistido como espectadores en el Congreso de los Diputados y en otras instituciones. Eso sí, puso como ejemplo a seguir al alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida:

Veía cómo se peleaban en el Congreso de los Diputados y es que se me caía la cara de vergüenza. Para una vez que tenían que estar unidos. Yo quiero una persona que me dé confianza para mi país. Me da igual el partido. Para mí quien ha estado a la altura ha sido el alcalde de Madrid, es el único que me ha dado confianza.