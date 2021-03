Atropellado estreno de María Teresa Campos en Telecinco: la actualidad deja caduca su entrevista a Ayuso

Pobre María Teresa Campos. Con las ganas que tenía ella de estrenar su nuevo programa en Telecinco y se le ha ‘fastidiado’ un poco. O no.

Llevaban días en Telecinco anunciando el estreno de ‘La Campos móvil’, programa de entrevistas dentro de ‘Sálvame’ en el que María Teresa Campos, subida en un autobús, charla con personalidades públicas.

La primera invitada en verse con Campos era Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la comunidad de Madrid, y el programa se grabó semanas antes de ser emitido.

El problema es que el propio día del estreno, el 10 de marzo de 2021, a mediodía, Ayuso dimitió para romper así su acuerdo entre el PP y Ciudadanos en la CAM y convocando elecciones para el 4 de mayo.

Toda una bomba informativa que, de paso, afectó indirectamente a María Teresa Campos, puesto que su entrevista con Ayuso queda, informativamente hablando, muy vieja.

Pero aún con todo, Telecinco decidió seguir con lo previsto y emitir por todo lo alto ‘La Campos móvil’. Al fin y al cabo, Ayuso era el personaje del momento.

De hecho, al comienzo del ‘Sálvame’ se dio a entender que Ayuso le había confesado a Campos sus intenciones de dimitir. Mentira.

Visto el programa, en realidad es un regalo que Telecinco le ha hecho a la presidenta de Madrid, principalmente porque más que una entrevista es la propia Ayuso la que vende su discurso a la audiencia.

Campos ya ni siquiera es la gran entrevistadora de antaño. Se pasa media hora asintiendo, leyendo un guion y preguntando cosas obvias.

No es que la intención de un periodista sea la de atacar a su entrevistado, para nada. Pero si se espera que se haga un pelín de investigación.

Pobre María Teresa. Pobre. Ni dándole lo que siempre ha querido (un programa a medida) sale airosa.

Entre otras cosas, Ayuso le confesó a María Teresa Campos lo siguiente:

No siempre puedes gustar a todo el mundo y eso hay que asumirlo peor yo he vivido en Madrid, en el centro, toda mi vida y estoy acostumbrada a salir a la calle y a moverme por esta zona y a estar con la gente. Es ahí cómo se aprende.

(Sobre su famosa frase de los atascos en Madrid) En realidad dije que los atascos a las tres de la mañana eran una seña de identidad de Madrid, que era la ciudad que no dormía. Pero mira si el tiempo me ha dado la razón, que ahora está todo cerrado hasta las once (porque hay una pandemia).

Creo que no se pude desdeñar el trabajo que han hecho mujeres antes que nosotras para que disfrutemos de unos derechos.

Lo que no podemos es vivir de un machismo que no siempre es cierto. Rechazar al hombre como enemigo eterno cuando muchas veces, policías, jueces, guardias civiles, hombres que trabajan con mujeres maltratadas, ¿qué pasa con todos ellos? ¿no son hombres? Muchas quieren tener ventajas por ser mujer.

La violencia contra la mujer está ahí pero también hay violencia contra el propio hombre que sufren más incluso que nosotras. Violencia contra niños, mujeres contra mujeres. Hay muchos tipos de violencia.

La brecha salarial no es tanto entre hombre y mujer sino por la maternidad. Las mujeres, cuando tienen responsabilidades familiares de cualquier tipo, no tienen tanto tiempo como otras mujeres. Es ahí donde hay que ayudar a las familias.

Mis prioridades son, sobre todo, no despistarme y saber lo que es importante y eso es, por supuesto, que deje de fallecer gente pero que Madrid vuelva a tener el pulso que tenía antes de la pandemia.

Miro hacia delante, pensando en cómo quedará esto cuando yo me vaya.

Yo me considero conservadora para los que quieren conservar y ser respetuosa con ellos también. Me considero, sobre todo, liberal.

Por parte del Gobierno ha habido una dejadez completa en la pandemia. Desde el verano no ha habido una dirección.

Mi vida personal va como mi legislatura.

Siempre he querido tener hijos pero me he centrado mucho en mi carrera que he perdido el tiempo.

Es cierto que en PP se han cometido muchos errores pero el partido sí tiene mucho que ver con el que era antes.

El traslado de la sede sí que me gusta. Es mejor un lugar dónde estar a pie de calle, para hacer grandes eventos.

Del pasado no se reniega, se aprende.

Yo, desde que fui candidatura fui mi menospreciada. Hicieron campaña contra mí y contra mi familia.

Pablo Iglesias está aprovechando estar ahí para destrozarlo todo.

A España no le sienta bien la República.

Yo no puedo criticar a las personas que me ayudan a gobernar (por VOX) pero hay actitudes que sí critico y hay una que nunca he soportado: la gente que se cree perfecta.

Hay un falso debate sobre la moderación y que hacen que te acomplejes de tus propias ideas.

La izquierda intenta arrinconar.

Pablo Hasel es un triste que no tiene gracia cantando.

En Cataluña defienden más al okupa que al ‘ocupado’.

Yo creo que Pedro Sánchez ni siente ni padece.

Madrid salió más tarde del confinamiento por intereses para no perjudicar a sus amigos independentistas. Me impidieron comprar material sanitario. No pusieron medidas en el aeropuerto de Barajas.

Pablo Iglesias y su entorno podemitas eran iguales en la Universidad: siempre obligándote a hacer huelgas, siempre con lo mismo. Ellos no salieron de la política. Se quedaron en la universidad colocándose los unos a los otros.

España olvida pronto pero le debemos muchas cosas a Juan Carlos I.

Han tratado muy mal al Hospital Zendal.